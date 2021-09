Řeč se stočila i na příští rok, kdy tuzemský florbalový svaz oslaví třicet let od svého vzniku. "Chtěli bychom nachystat něco mimořádného," zmínil Novák. Jedna jistota? Superfinále. Tedy pokud do plánovaného scénáře (jako v posledních dvou sezonách) nevstoupí koronavirus.

Fanoušky mohla namlsat nedávná výhra nad Švýcarskem, jenže posléze zhatil další přípravu koronavirus… Podobný scénář by se před turnajem v Helsinkách neměl opakovat. Otázkou je, zda se tradiční akce (odložená z loňska) uskuteční v bublině. Verdikt padne později.

Do toho už trenéři i funkcionáři přemýšlejí o prosincovém vrcholu v podobě mistrovství světa. Cíl? Medaile.

Florbal je - co se týče členské základny - největší neolympijský sport v Česku. Hrají ho děti ve školních tělocvičnách. A nejen tam. Novinkou tohoto léta se stala soutěž nazvaná Street Floorball League, jež zamířila pod širé nebe.

"Už jsme vynaložilii spoustu finančních prostředků, kompenzací pro kluby i hráče. Bylo to určitě přes deset milionů korun a asi to nebude všechno," zmínil prezident Českého florbalu Daniel Novák, který je ve funkci teprve krátce - před létem nahradil Filipa Šumana.

Ať už je konec všech restrikcí. S tímto přáním vstupují do dalšího ročníku funkcionáři z Českého florbalu. A celá komunita je na tom stejně - po koronavirových obtížích sní o tom, že teď už si zahrají všichni - děti, veteráni, amatéři.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.