Dřina se vyplácí. Nyní stojí před velkou životní výzvou: MS juniorů v Polsku.

S boxem začínal až ve dvanácti letech, avšak rázem se z nepříliš praktikovaného sportu stala u Beránka životní priorita. Zahodil školu a všechno vložil do sportu. Postupem času přicházely první úspěchy, pět titulů mistra republiky či účast na evropském šampionátu mluví za vše.

Kdo stojí za tímto progresem? Jednoznačně jeho tým (a otec, jenž si ho vzal pod svá křídla). „Chci tátovi a všem, co mi pomáhají, dokázat, že jdeme správnou cestou. Vše vygraduje na mistrovství a věřím, že se vrátím jako vítěz,“ doufá mladý boxer.

Jedinečná šance

Už za několik dní odstartuje v polských Kielcích velký turnaj. Velký především pro Beránka. První juniorské mistrovství světa, jedinečná šance skvěle prodat vlastní značku. A příprava? Trénuje dvakrát denně a volný čas tráví odpočinkem a mentální přípravou. „Jen makám, chvíli relaxuji, no a pak zase dřina. Je to nejdůležitější událost v dosavadní kariéře a podrobím tomu vše,“ sebevědomě líčí brněnský objev.

Jeho domov? Tělocvična. Žádné pohodlí v obýváku na gauči, naopak spánek v blízkosti boxovacích pytlů. Ráno se neprobouzí do výhledu na scenérii Brna, on snídá první fázi náročných tréninků. Denně tráví v ringu okolo sedmi hodin. „S tátou tento sport milujeme. Je to můj život a i kvůli němu tomu obětuji maximum,“ prozradil boxer s přezdívkou Banán.

Sám by se rád co nejrychleji probojoval mezi seniorské profesionály. Na tento stupeň sice vede zdlouhavá cesta, avšak nadcházející mistrovství může být dobrým odrazovým můstkem. „Moc bych chtěl získat nějakou medaili z šampionátů a co nejdříve vlétnout mezi profíky,“ dodává.

Slušná bilance

Mladý obdivovatel bývalé boxerské legendy Roye Jone-se Jr. má prozatím na svém kontě 120 zápasů, z toho jen osmnáctkrát prohrál. Na mezinárodní scéně doposud nepotkal svého přemožitele. Bilance osm zápasů, osm výher. Tomu se říká slušný základ pro úspěšnou budoucnost.

Mimo jiné se několikrát představil na unikátním projektu Garážový box, což je netradiční akce odehrávaná v prostředí garáží, kde dostávají šanci jak trénovaní bojovníci, tak i rváči z řad veřejnosti. I tato brněnská událost stojí za jeho otcem. Jméno Beránek se tak pomalu, ale jistě dostává do povědomí široké veřejnosti.

Jaké jsou plány Beránka do budoucna? „Mým snem je kvalifikace na olympiádu, pokud to ještě stihnu. Ten největší je co nejdříve proniknout mezi profesionály a dostat se mezi top desítku na světě,“ věří si rodák z Brna.

Nadcházející úkol je jasný: na šampionátu v Polsku vybojovat co nejlepší výsledek. Právě tam může dojít k velkému milníku slibně se rozvíjející kariéry. A český box se možná může těšit na dalšího Lukáše Konečného.