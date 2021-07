Umíte si představit, že se po lahvi brandy a více než dvaceti pivech udržíte na nohou? Andy Fordham nejen že dokázal po této koňské dávce alkoholu stát (a chodit) bez pomoci, navíc ještě zvládal hrát šipky. A jak – stal se mistrem světa.

Legendární anglický šipkař ve čtvrtek zemřel ve věku 59 let. V roce 2004 vyhrál světový šampionát organizace BDO, předtím byl čtyřikrát v semifinále. Fanoušci tělnatého „Vikinga“ milovali pro jeho nepřehlédnutelný zjev i přátelské chování, jenže Fordham zároveň dlouhá léta bojoval s osobními démony.

„Když jsem se poprvé kvalifikoval na mistrovství světa v Lakeside, byl jsem tak nervózní, že jsem do sebe vyklopil strašně moc chlastu. Nejhorší bylo, že jsem zápas vyhrál, takže jsem získal pocit, že to funguje,“ líčil Fordham před časem v rozhovoru pro Daily Mirror.

Pitím proti nervozitě

Jako ztepilý mladík hrával docela slušně fotbal a nic nenasvědčovalo, že to jednou „dotáhne“ na poněkud znepokojivou hmotnost 200 kilogramů. Kopané ale musel nechat kvůli zranění zad a kila začala brzy přibývat. K tomu se přidalo bohatýrské pití alkoholu, násobené tím, že Fordham s manželkou Jenny provozoval hospodu. Vždycky bylo s kým si ťuknout.

U terče to ale „Vikingovi“ šlo náramně. Brzy se stal jedním z nejlepších a nejoblíbenějších hráčů BDO a nakonec to dotáhl až k vysněnému titulu mistra světa. Před dramatickým finále proti Mervynu Kingovi do sebe dostal už zmíněnou flašku brandy a (prý) 24 piv. Tehdy to pro něj byl běžný denní příděl…

Finále MS v Lakeside Fordham vs. King v roce 2004:

Zdroj: Youtube

Alkoholem bojoval proti nervozitě. „Všude kamery, tisíce lidí v publiku. Nechtěl jsem vypadat jako idiot, tak jsem pil,“ líčil po letech pro The Guardian. Zápas o titul a šek na 50 tisíc liber vyhrál, jenže… „Vůbec si nepamatuji, že jsem přebíral trofej,“ vzpomínal.

Znovu se učil házet

Alkoholem a zničujícím životním stylem si nakonec zcela rozvrátil zdraví. Musel na několik operací, v roce 2008 podstoupil transplantaci jater a shodil po ní přes 100 kilogramů. Vrátil se i na šipkové turnaje, kromě BDO se krátce pokoušel prosadit i v konkurenční organizaci PDC, nikdy už ale nezopakoval své dřívější úspěchy.

Lidé ho samozřejmě stále poznávali, byť hru, v níž svého času exceloval, se musel po všech zdravotních peripetiích v podstatě učit znovu. „Kamkoli jsem přišel a byly tam šipky, volali na mě, ať hodím 180. Nedokázali pochopit, že mám problém trefit tři single dvacítky,“ pousmál se smutně.

Fordham je jakýmsi ztělesněním dnes už čím dál vzdálenější éry původně hospodské hry u sisalových terčů, kdy i elitní hráči nebojácně třímali v jedné ruce šipku a ve druhé půllitr piva. Svým zjevem se zdál být dokonalým opakem běžné představy o profesionálním sportovci. Jenže časy se mění a životospráva předních šipkařů s ní.

Fordhamův odchod je tak svým způsobem i symbolický. „Je strašně smutné, že Andy zemřel. Byl opravdovou legendou a gentlemanem našeho sportu. Myslím na jeho rodinu a přátele,“ reagoval další mistr světa Rob Cross. „Byl to přátelský obr, kterého všichni milovali,“ přidal se Bobby George, šipkařská legenda 80. let.