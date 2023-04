Miluji naše fanoušky, celý tým i klub, uvedl po postupu do finále Lev Vodička

/VIDEO, FOTOGALERIE/ K pořádnému risku se odhodlal ve čtvrtém semifinále volejbalové extraligy kouč Lvů Barrial. Do tiebreaku utkání s Karlovarskem poslal na plochu dva neostřílené mladíky Davida Kollátora a Jana Vodičku. Ti jeho důvěru nezklamali a výrazně přispěli k výhře 17:15. „Prožívám naprostou euforii. Nikdy v životě jsem nebyl na hřišti v tak těžké situaci. Jsem rád, že jsem mohl trenérovi jeho důvěru splatit,“ radoval se Vodička poté, co Pražané vyřadili úřadující mistry 3:1 na zápasy a znovu po roce postoupili do bojů o zlato. „Okolo sebe teď vnímám naprostou pohodu a cítím, že i ten poslední krok zvládneme,“ doplnil odhodlaně 21letý smečař.

Euforie. Jan Vodička se raduje z postupu do finále. | Foto: Lvi/David Kratochvíl