Vedle fotbalového bosse Miroslava Pelty je hlavní postavou soudního procesu týkajícího se čachrů s dotacemi do sportu, který začal včera v Praze. Právník Miroslav Jansta, šéf České unie sportu, se pozastavuje nad rolí exministryně školství Kateřiny Valachové.

Miroslav Jansta. | Foto: ČUS

Jste obžalován z machinací s dotacemi. Přijímáte to?

Česká unie sportu má přes milion členů. Úřednice (obžalovaná náměstkyně Simona Kratochvílová pozn. red.) ve svém výpočtu pro rok 2017 přidělila 60 milionů olympijskému výboru, jenž má nějakých 279 členů. ČUS dostala stejně financí 48 milionů jako Sokol… Jednou jsem předsedy sportovních svazů vyzval, ať zvedne ruku ten, kdo by se v mé pozici proti takovému rozdělení neozval. Ruku nezvedl nikdo. Všichni by se ozvali, protože je to naše povinnost.