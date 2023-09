Jako druhý český plavec v historii dosáhl mezi juniory na titul mistra světa Miroslav Knedla. A stalo se tak rovněž na trati 50 metrů znak. Před čtyřmi lety bral zlatou medaili na juniorském MS v Budapešti Jan Čejka. Knedla v Netanji posedmé v kariéře stlačil čas pod hranic 25 sekund. Z Izraele si tak domů poveze po stříbru na stovce i kov nejcennější hodnoty.

Miroslav Knedla vyhrál v Izraeli závod na 50 metrů znak | Foto: se svolením Zdeňka Kasálka

Knedla prošel sítem tří závodů na 50 metrů znak suverénním způsobem. Výkonem 25,12 ovládl rozplavby a v českém rekordu 24,64 i semifinále. Svou převahu v nejkratším sprintu ukázal osmnáctiletý plavec ze Zlína i ve finále. V cíli dohmátl v čase 24,80 a o 11 setin sekundy zdolal druhého Ukrajince Oleksandra Želťakova, kterému oplatil porážku z finále na dvojnásobné trati.

„Je to super, závod jsem se hrozně užil a jsem rád, že jsem vyhrál. Po stříbru, kde jsme po semifinálovém času s trenérem očekávali, že bych mohl vyhrát, mi to zlepšilo náladu. Je to na mezinárodní úrovni moc hezké zakončení juniorské kategorie,“ vykládal Knedla.