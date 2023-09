Znovu čtvrté místo, ale zároveň velký úspěch. Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil s Jiřím Šimánkem dojeli ve finále mistrovství světa na skvělém čtvrtém místě. V Bělehradě veslaři Dukly Praha zopakovali umístění z olympijských her v Tokiu. Už postupem do finále si zajistili start na olympijských hrách v Paříži. V sobotu je v tomto ohledu napodobila i dvojka „bez“ Pavlína Flamíková a Radka Novotníková.

Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek zajistili pro Česko účastnické místo na OH v Paříži. | Foto: Ivana Roháčková

Vraštil a Šimánek se po startu drželi na druhém místě. Nakonec nestačili pouze na olympijské vítěze z Irska, druhé Švýcary a italskou posádku. Od medaile dělily více než tři sekundy.

„U mě převažují pozitivní pocity. Jeden velký je, že jsme kvalifikovaní, druhý, že to máme za sebou, a třetí, že jsme jeli dobrý závod,“ uvedl Šimánek pro média. Potěšil ho zejména odstup od aktuálně nejlepší světové posádky, Irů O'Donovana a McCarthyho. „V důležitém závodě jsme jim takhle blízko dlouho nebyli,“ podotkl mladší z české dvojice.

Paráda. Dvojskif lehkých vah Vraštil a Šimánek se probojoval na olympiádu

I Vraštil neskrýval po zisku „bramborové“ medaile spokojenost. „Domluvili jsme se, že takhle pojedeme, že na to máme natrénováno. Připravovali jsme se tak, abychom dokázali jet vepředu, což se nám tady ve všech závodech povedlo,“ prohlásil čtyřicetiletý Vraštil.

Veslařky prožívaly obrovské nervy

Flamíková s Novotníkovou se od prvního mezičasu na 500 metrech držely na čtvrté pozici, v závěrečné části tratě je ale ve finále B předstihly nakonec vítězné Britky a Litvevky. Svěřenkyně Tomáše Kacovského ale zároveň předjely Italky a mohly tak slavit postup do Paříže.

„Byly to obrovské nervy… Ze srdce mi spadla úplná skála,“ přiznala po závodě Novotníková. „Člověk nevěděl, jak vypálí ostatní posádky, protože všichni šli na start se stejným cílem jako my. Teď je to úplně fantastické,“ radovala se osmadvacetiletá veslařka.

Češky věděly, že k postupu na OH nesmí skončit poslední. „Když jsem při projetí cílem viděla, že jedna posádka je za námi, málem jsem začala brečet ještě dřív, než jsme tam byly,“ líčila Flamíková. „Šíleně o bolelo a zároveň se mi strašně ulevilo. Říkala jsem si, že už je to za mnou a letos už to takhle hrozné nikdy nebude. Byla jsem moc ráda, i kvůli trenérovi, který na tom má strašně velký podíl.“