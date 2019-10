Ondřej Synek strávil v dějišti příštích her v Tokiu v podstatě jen dva dny. Ty mu ale stačily i na prohlídku olympijské vesnice i největšího města na světě včetně druhé nejvyšší stavby světa, vyhlídkové věže Skytree.

Nově zbudovaný areál Sea Forest Waterway na ostrově v oblasti Ariake, kam se bude jezdit dvěma podmořskými tunely, se skifaři zamlouvá. Hlavně díky prostornosti a preciznímu zázemí.

U větrné elektrárny

„Všechno je skvěle připraveno. Závodit by se mohlo skoro hned,“ sděloval své postře-hy z mise na otočku držitel dvou stříbrných a jedné bronzové olympijské medaile.

Do Tokia pojede na své páté hry a návštěvu hodnotí pozitivně. „Jsem rád, že jsem závodiště viděl. Je důležité vědět, kam příští rok přijedu. Vím, že se mi to bude líbit. Je to pěkné,“ chválil pětinásobný mistr světa.

Jediné, co mu dělá trochu starosti, je vítr. U veslařského kanálu totiž stojí dvě větrné elektrárny, ale bere to s humorem. „Snad je rychle minu a v cíli budu první,“ smál se.

Zjistil, že vítr tam vane v protisměru, ale podle organizátorů prý bude během léta foukat až odpoledne a po směru jízdy.

Navíc se kvůli větru i očekávaným vysokým teplotám bude závodit brzy ráno.

Pálivé jídlo nerad

„Je jasné, že vedro bude strašné,“ připomněl nutnost klimatizace a pochválil olympijskou vesnici. „Líbí se mi, že je menší a navíc je zasazená kousek od kanálu,“ zdůraznil.

Pochutnal si i na jídle. „Bylo perfektní, když tedy nepálilo. To já nerad.“ Synka těší, že by ho na olympiádě nemělo nic překvapit a bude se moct soustředit na závody.

„Nebudu už mít choutky podívat se do města. To jsem zvládl teď,“ doplnil.