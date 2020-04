Budou opět vládnout Prague Lions nebo titul po hodně dlouhé době získá Ostrava Steelers? Či snad opět překvapí progresivní nováček Vysočina Gladiators? Odpovědi na tyto otázku na nějakou dobu uvízly, kvůli pandemii nemohou hráči vyběhnout proti sobě na hřišti. A tak si alespoň zahrají na dálku. „Týmy ve virtuální Paddock elize budou reprezentovat skuteční hráči. Ve tříčlenných týmech musí být vždy alespoň dva z nich,” vysvětlil formát soutěže Radim Kroulík, místopředseda České asociace amerického fotbalu.

Skupina Východ

Brno Alligators

Ostrava Steelers

Pardubice Stallions

Přerov Mammoths

Vysočina Gladiators

Skupina Západ

Litvínov Hunters

Prague Lions

Prague Mustangs

Příbram Bobcats

Ústí nad Labem Blades

Simulace amerického fotbalu vychází ze hry Madden NFL 20, která je velmi populární. „Často bývá prvním kontaktem teenagerů s americkým fotbalem. Mezi aktivními hráči bychom našli spoustu příkladů, kdy je k našemu sportu dovedl právě Madden,” doplnil Kroulík. Do Paddock eligy se zapojilo celkem 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin (východ a západ). V základní části se odehraje pět utkání, po vzájemných duelech se vyzve ještě jeden tým z druhé skupiny. Dva nejlepší celky postoupí do semifinále.

Zápas probíhá tak, že proti sobě nastoupí tři hráči ve třech jednotlivých duelech. Proti sobě se utkají týmy, které by se na hřišti nikdy nepotkaly. „Většina ligy je zastoupena týmy z nejvyšší Paddock ligy, včetně úřadujících mistrů Prague Lions. K nim se připojí třeba i Litvínov Hunters, kteří měli v té skutečné soutěži hrát ve 3. lize,” vysvětlil Kroulík. Domácí celek má přednost si ve hře zvolit jako první některý z týmů americké profesionální soutěže NFL, délka čtvrtiny má 6 minut. V případě remízy po základní hrací době pokračuje hra prodloužení. Na odehrání všech třech duelů mají týmy maximálně týdne.

Včera se už rozehrály první zápasy, v nich například po dvou duelech zatím hrají Přerov Mammoths s Ostrava Steelers nerozhodně 1:1. To Ústí nad Labem Blades vyhráli proti Příbram Bobcat první duel. „Zájem fanoušků o streamované přenosy nás překvapil a předčil naše očekávání. Lidi se zajímají o rozpis, pravidla, sestřihy a chtějí dopředu dát vědět, kdy jednotlivé duely budou probíhat,“ dodal Kroulík z České asociace amerického fotbalu, která eligu pořádá.

Bude virtuální liga pouze jednorázovou výplní do doby než se rozeběhnou soutěže na hřištích? To zatím není jisté. „Po skončení prvního ročníku si to vyhodnotíme. Esport je vzrůstající fenomén a máme štěstí, že americký fotbal má kvalitně zpracovanou simulaci s již bohatou tradicí. Může to být pro nás cesta, jak oslovit mládež a kromě esportu je přivést i k tomu skutečnému americkému fotbalu,” uzavřel místopředseda.