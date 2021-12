České házenkářky na úvod mistrovství světa ve Španělsku na překvapení nedosáhly a v prvním utkání základní skupiny E podlehly Německu vysoko 21:31. Favorit rozhodl už během úvodního dějství, které vyhrál o sedm branek.

České házenkářky podlehly v prvním utkání na MS Německu. | Foto: Ivo Dudek/Český svaz házené

Na mistrovství světa poprvé v historii startuje 32 zemí. Účastníci jsou rozděleni do osmi čtyřčlenných základních skupin, do další fáze postoupí vždy první tři celky. Poté se týmy utkají ve čtyřech šestičlenných skupinách, z nichž vždy nejlepší dvojice projde do čtvrtfinále.