V sérii mezi Karlovarskem a pražskými Lvy, která byla před rozhodující bitvou vyrovnaná 2:2, nakonec urvali extraligový triumf před 1 521 diváky, kteří se do haly míčových sportů vtěsnali, v tie-breaku volejbalisté Karlovarska.

"Finále se hraje trochu jinak, většinou se to neurve individuálními výkony, vždycky se to urve týmově. I když jsme dnes nebyli tak úspěšní na útoku, tak jsme to urvali jinými věcmi," ocenil pro Českou televizi trenér vítězů Jiří Novák.

Naopak Lvi neproměnili šanci vrátit nejcennější mužskou volejbalovou trofej po 30 letech do Prahy. "Mně je teď hrozně smutno, Byli jsme tomu strašně blízko. Promítlo se mi to úsilí, které tomu všichni dávají. Jsem na kluky pyšný. Myslím, že jsme se podíleli na krásném finále a udělali jsme volejbalu docela pěknou reklamu," litoval trenér Pražanů Pomr.

Dramatická přetahovaná

Do úvodní sady vstoupili o poznání lépe hráči Karlovarska, kteří nedali hostům z Prahy příliš šancí, a vyhráli ji v poměru 25:14. I druhý set načali lépe domácí, ale Lvi se dokázali otřepat, a dokonce si vytvořili několikabodový náskok, který však dokázaly Vary smazat.

Vše se tak rozhodovalo v koncovce druhého setu, ve kterém si Lvi vypracovali dvoubodový náskok, který nakonec dokázali přetavit ve výhru 25:19 a také srovnání na 1:1 na sety.

Třetí set opět přinesl před zaplněnou míčovkou kvalitní podívanou, kterou přetavili Varáci ve výhru 25:17, a opět šli v napínavé bitvě do vedení 2:1 na sety. I čtvrtá sada nabídla dramatickou podívanou, když tentokrát uspěli Lvi, kteří si vytvořili až pětibodový náskok, na nějž Vary nedokázaly odpovědět, a po prohře 20:25 duel dospěl do pátého setu.

Pátý set načali lépe karlovarští hráči, kteří šli do vedení 3:0 a následně před obrátkou stran navýšili rozdíl na 8:4. Po obrátce však Lvi dokázali vyrovnat na 13:13, ale Karlovarsko zvládlo závěr a vyhrálo 16:14, čímž obhájilo mistrovský titul.