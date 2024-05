Kajakář Vít Přindiš vyhrál na mistrovství Evropy v Tacenu úvodní disciplínu časovku v kayakcrossu, za niž se poprvé udělovaly medaile. Mezi 52 vodními slalomáři se jako jediný dostal povedenou jízdou pod hranici 50 sekund a zlato vybojoval s velkým náskokem téměř vteřiny. Ve čtvrtek se pokusí v hlavním závodu už s tradiční vyřazovací fází a ve čtveřicích zaútočit na další cenný kov. Postoupili také Matyáš Novák, Ondřej Tunka, Tereza Fišerová a Veronika Vojtová.

Vít Přindiš je na ME ve vodním slalomu nejzkušenějším českým závodníkem | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Pětatřicetiletý Přindiš, který vyhrál celkově třikrát Světový pohár a jednou i hodnocení kayakcrossu, ovládl na ME tuto disciplínu i při její premiéře v roce 2021 v Ivree. Dnes v takzvané časovce. "Říkal jsem si, že by bylo fajn na to navázat. A to se povedlo," uvedl v nahrávce pro média. "Byl jsem hrozně spokojený, když jsem dojel. Jízda byla dobrá a čas o vteřinu rychlejší než vedoucí závodník do té doby. Neřešil jsem pořadí. Hlavně jsem v zítřejším závodě, což byl největší cíl," dodal.

Původně měl šampionát ve Slovinsku začít závody až ve čtvrtek, místo dnešního zahájení však pořadatelé program kvůli špatnému počasí změnili. Přindiše to nerozhodilo. "Naopak. V pondělí jsem s nadsázkou říkal, že bych už všechny tréninky zrušil a šel závodit. Nevím, jestli jsem to přivolal," uvedl poté, co si splnil hned první den cíl odjet z ME s aspoň jednou individuální medailí.

Program mistrovství Evropy posouvá počasí. Vodní slalomáři začnou dřív

Historicky první medaili v kayakcross sprintu mezi ženami vybojovala Švýcarka Alena Marxová. Nejlepší z Češek Tereza Fišerová skončila šestá. Do čtvrtečního závodu v obou kategoriích prošlo 16 slalomářů.

Po pátečním volném dnu se uskuteční v sobotu závody na kajaku a v neděli kanoistů. Češi budou na ME s výjimkou kajakářů, kde už má místo na hrách v Paříži jisté šampion z Tokia Jiří Prskavec, bojovat také o nominaci na olympiádu.