Vrchol domácí se sezony je tu. Mistrovství republiky v silniční cyklistice s řadou hvězd se jede už tento týden. Od čtvrtka do neděle se koná společný šampionát ČR a SR. Samostatně ve všech disciplínách budou tradičně hodnoceni jezdci každého státu. Letos jsou pořadatelem jihoslovenské Tlmače. Na start se postaví například Peter Sagan. Slovenská megastar se loučí se silniční kariérou a dál se chce věnovat hlavně horským kolům.

Atrakcí závodu ve slovenských Tlmačích bude legendární Peter Sagan | Foto: Se svolením Jana Brychty

Pro trojnásobného mistra světa bude právě start v Tlmačích loučením s fanoušky. „Chceme ukázat světu, jak se loučíme s legendou. Peter bude navždy patřit k největším cyklistickým velikánům. Srdečně zveme fanoušky a věříme, že vytvoří skvělou atmosféru při jednom z jeho z posledních startů na domácí půdě,“ prohlásil v tiskové zprávě ředitel šampionátu Tomáš Baláž.

Jan Bárta chce v časovce urvat osmý titul

Tituly v silničním závodě jednotlivců obhajují Matěj Zahálka (Elkov Kasper) a právě Sagan (TotalEnergies), jenž se stal slovenským šampionem osmkrát. V časovce elity bude o osmý titul usilovat Jan Bárta (Elkov Kasper), který jede poslední sezonu.

„Honza se na časovku speciálně chystá. Všichni si moc přejeme, aby na závěr kariéry překonal rekord v počtu časovkářských titulů. Je mu osmatřicet a někteří soupeři by mohli být jeho syny. Ale dává tomu maximum a forma graduje. Teď to potvrdil šestým místem na etapovém závodě ve Francii,“ uvedl ředitel stáje Elkov Kasper Vladimír Vávra.

Jeho největším soupeřem by měl být Mathias Vacek (Trek-Segafredo), který vloni vyhrál titul v časovce do 23 let, ale dál už bude závodit v elitní kategorii, přestože by ještě mohl bojovat o medaile v U23. Vacek nebude chybět ani v závodě jednotlivců.

Formu talentovaný závodník má. Kolem Belgie byl devátý a vyhrál soutěž o nejlepšího mladého jezdce. „Sice jsem měl ambice na pódium, ale i vzhledem ke smůle v časovce, kdy jsem krvácel z nosu, jsem spokojený,” hodnotil v nahrávce pro média.

Hned v úvodní etapě se čerstvě jednadvacetiletý jezdec převedl. Dostal se do úniku s pozdějším vítězem závodu Van der Poelem. „Doskočil jsem ho a jeho dva týmové kolegy. Byli jsme odjetí asi dvacet kilometrů,” líčil rodák z Berouna.

Nezastavilo ho ani krvácení z nosu

Druhý den se mu ve rovinaté etapě povedlo získat bonifikační vteřiny a posunul se do elitní desítky, z níž už nevypadl. V časovce, kterou zvládl i s nepříjemným krvácením z nosu, dojel nejlepší Čech v závodě na cenném 15. místě a oblékl žlutý trikot pro nejlepšího mladíka.

Před poslední etapou si dokázal vytvořit téměř nedostižný náskok. „Bylo skoro jasné, že žlutý dres dovezu do cíle,” dodal k závodu Baloise Belgium Tour. A jak vidí nadcházející závody? „Uvidíme, jak to půjde. Kondice je dobrá a cítím se dobře,” uzavřel Vacek.

Z jezdců působících v elitních zahraničních týmech se představí jeho starší bratr a účastník letošního Giro d'Italia Karel Vacek (Corratec), Pavel Bittner (DSM), Tomáš Bárta, Michal Schlegel, Daniel Babor (všichni Caja Rural-Seguros RGA), Michael Kukrle (Felbermayr Simplon Wels), Petr Kelemen (Tudor), Milan Kadlec a Adam Seeman (oba Development Team DSM) a další.

Domácí konkurenci by měli tvořit zejména cyklisté dvou nejsilnějších stájí Elkov Kasper a ATT Investments. Silniční závod na téměř 230 kilometrů se jede na rovinatém okruhu, který teoreticky nahrává sprinterům.

Program šampionátu

Časovky: čtvrtek 22. 6. - 9.00: juniorky (11,5 km), ženy elite (23 km), junioři (23 km), 15.30: muži U23 (34,5 km), muži elite (46 km).

Silniční závody jednotlivců: sobota 24. 6. - 10.00: ženy+juniorky (96,7 km), 14.30: junioři (129,5 km).

Silniční závod jednotlivců: neděle 25. 6. - 10.30: muži elite (227,9 km)