Češi opět potvrdili, že patří k absolutní světové špičce. Ve velké konkurenci posádek z Evropy, Brazílie, Japonska, Nového Zélandu, USA nebo Austrálie na mistrovství světa v raftingu se naši reprezentanti dokázali prosadit ve všech kategoriích od juniorů až po zkušené Masters.

Češi ovládli MS v raftingu | Foto: se svolením International Rafting Federation

Jednotlivé disciplíny se uskutečnily na různých místech řeky Vrbas. Úvodní disciplíny sprint a H2H („Head to Head“) odstartovaly závodní klání na velké vodnaté peřeji Bijeli buk těsně pod přehradou Bočac. Češi vybojovali tituly mistrů světa ve sprintu 2024 pro posádky kategorií juniorů a juniorek do 19 let, juniorek do 23 let i v mužské kategorii Masters. Sprint je samostatnou disciplínou, ale zároveň je i rozřazovacím závodem pro disciplínu H2H. Navzdory tomu, že se kontaktní vyřazovací disciplína „Head to Head“ v Česku nejezdí, v nejobsazenější kategorii Open Men se skrz vyřazovacího pavouku až do finále probojovaly dva české týmy a čeští muži se stali mistry i vicemistry světa v H2H pro rok 2024.

Na disciplínu slalom se závodiště přesunulo o pár kilometrů po proudu řeky níž, blíž k Banja Luce. Slalomová trať je v hlubokém údolí řeky Vrbas, kde se všechen průtok zúží a zrychlí, trať se tak stává velmi náročnou na rychlost reakcí i sílu závodníků. S přírodními podmínkami se nejlépe popasovaly české ženy, dokázaly zvítězit jak v kategorii Open, juniorek do 19 i do 23 let. Další zlatou medaili pak přidali i junioři do 23 let.

Závěrečnou disciplínou každého IRF mistrovství je sjezd. Tato disciplína je v Bosně a Hercegovině obzvláště obtížnou. Celý závod totiž trvá téměř hodinu, startuje se hromadně a závod se mnohdy změní v souboj od startu až do cíle. České posádky dokázaly zvítězit ve sjezdu týmy juniorů do 19 a do 23 let a juniorek do 19 let. V dospělých kategoriích měly navrch soupeři z Brazílie, Nového Zélandu a domácí posádka z Bosny a Hercegoviny.

Každá disciplína je hodnocena jiným počtem bodů, v celkovém součtu „Overall“ pak týmy bojují o titul „absolutních“ mistrů světa. Vybojovat tento titul v celkovém pořadí se podařilo třem českým posádkám: TR Hrom v kategorii U19 muži (juniorů do 19 let), KV Viking Vodoměrky v kategorii U19 ženy (juniorek do 19 let) a Youngster YES v kategorii U23 muži (juniorů do 23 let).

„Češi vybojovali neuvěřitelných 50 medailí, což je naprosto fantastický úspěch,“ říká předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák a dodává: „Dlouholetá nadvláda Čechů v tomto sportovním odvětví pokračovala i při letošním mistrovství světa R4. Jako národ vodáků dokážeme i v amatérských podmínkách velmi úspěšně konkurovat celému světu, včetně profesionálních reprezentačních týmů jiných států.“