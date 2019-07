Milují rybolov a tahají kapitální kusy. Šestnáctiletý Adam Grulich a čtrnáctiletý Ondřej Kudláček svým uměním zastínili i mnohem zkušenější rybáře.

Na letošním mistrovství republiky zvítězili a na nedávno skončeném mistrovství Evropy skončili třetí.

Cesta mladých rybářů mezi evropskou elitu odstartovala koncem dubna na jezeře Katlov v Červených Janovicích u Kutné Hory.

"Bylo tam osmnáct týmů z celé republiky. Přihlásili nás tam kluci z Rybářských potřeb na Plumlovské ulici v Prostějově. Na takové akci jsme byli úplně poprvé," popisoval Adam Grulich a dodal: "Místo konání je v soukromém vlastnictví rybářské legendy Jakuba Vágnera. Ten nás všechny přivítal."

Drama se zlatým koncem

Důležitým aspektem sportovního rybolovu je výběr místa.

"Všechny týmy si losovaly čísla. Na nás vyšla jedenáctka. S tím jsme byli spokojení, protože to je místo u hráze, na hloubce. Byl to top flek," pochvaloval si Ondřej Kudláček.

Několikadenní závody byly hodnoceny třemi největšími úlovky. "Sčítaly se ulovené kilogramy. Tři největší ryby jsou bodované. Pohybovali jsme se okolo pátého, šestého místa. Pak se nám podařilo chytit velkého lysce, který nás posunul na třetí místo, následoval kapr o váze 19,55 kilogramu, čímž jsme šli na druhou pozici," přiblížil Adam Grulich.

Druhá příčka už se zdála konečnou, na prvenství chyběly dvě kila.

"Závod končil v osm ráno. O půl osmé jsme byli pořád druzí. Přišel ale záběr, který zprvu nevypadal nijak optimisticky. Ryba nebojovala, ale jakmile se kapr vynořil, věděli jsme, že to je on," smál se při vzpomínce na neuvěřitelnou koncovku Adam Grulich.

Poslední úlovek měl 19,06 kilogramu a katapultoval Kostelečáky na první místo! "Naskákali jsme radostí do vody, všichni si nás natáčeli," culil se Ondřej Kudláček.

Bronzová Evropa

Triumf na tuzemské scéně znamenal kvalifikaci na evropský šampionát. Ten se konal na přelomu května a června opět na jezeře Katlov.

"Bylo čtrnáct týmů z celé Evropy. Byla to velká událost, dokonce nám žehnal v chrámu svaté Barbory i kněz," komentoval Adam Grulich. Tentokrát se na mladíky z Hané při losu štěstí neusmálo.

"Dostali jsme mělčinu, ryby byly ve tření a my jsme mysleli, že to bude zase top flek. Druhý den se ale otočilo počasí, pršelo a byla zima. Nevěděli jsme, co od toho čekat," sdělil Ondřej Kudláček a dodal: "Nejlepší místa si vylosovali Rusové a Němci."

Mladí Hanáci chytili dvě ryby šestnáct a sedmnáct kilo a na nějaký velký úspěch to moc nevypadalo.

"Pak to ale začalo brát. Ondrovi se rozjel prut a chytil kapra 24,16 kilogramu, což byla nakonec největší ryba závodu. To nás posunulo na průběžnou bednu. Přišly ještě dva sedmnáctikiloví a dohromady jsme měli 58,57 kilogramů," popisoval Adam Grulich. V konečném účtování pak stačila výše uvedená váha na skvělou bronzovou medaili.

K rybolovu je vedou tátové

Oba borci jezdí na závody v doprovodu nehrajícího kapitána Aleše Kudláčka, jenž je tatínkem mladšího Ondry. Ten ho také, stejně jako Adama jeho táta k rybaření přivedl a výrazně je v jejich koníčku podporuje.

"Já chytám stejně jako Ondra od sedmi let. Oba tátové nám předávají zkušenosti a jejich rad a podpory si velmi vážíme," poděkoval za oba Adam Grulich.

Oba Kostelečtí rybáři si také pochvalují obrovskou morální a ekonomickou podporu od kolegů z regionu. "Kluci nám například nechali udělat oblečení od firmy Proficarp. Dostali jsme také čtyřicet kilo boiliesu, což je návnada od firmy Starbaits."