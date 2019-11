„Je toho hodně. Člověk to musí ustát,“ říká mladík, který v Třinci studuje na elektrotechnické střední škole řídící systémy, šipkám se věnuje teprve krátce a v budoucnu by rád kráčel ve stopách hvězdných profesionálů. Gawlas se o titul z MS do 23 let utká už tuto neděli v anglickém Mineheadu v rámci programu prestižního turnaje Players Championship Finals s domácím borcem Lukem Humphriesem.

Připravujete se už na svůj velký zápas?

Musím se připravit hlavně psychicky. Nejde o to nějak přehnaně trénovat, jde o psychiku, protože v šipkách vždycky rozhoduje hlava. To je základ. Protože proč někdo trénuje dvacet let několik hodin denně a není přitom tam, kde někdo jiný za rok?

Vy sám prý přitom šipky nehrajete ani ten rok. Je to pravda?

Je to tak. Předtím jsem hrál volejbal a věnoval jsem se i jiným sportům, jako je tenis nebo fotbal. Dělal jsem toho docela hodně. Ale šipky mě hned okouzlily. I když je pravda, že hlavně ty steelové u nás zatím nejsou zas tak populární. Víc rozšířené jsou softové šipky na elektronických terčích. Ty sice hraju také, jsem v jednom týmu, ale je to spíš jen zábava. Vyhrávat chci ovšem taky.

Na profesionální úrovni šipky rozhodně nejsou jen zábava. Vy jste už nakoukl na turnaje PDC: dá se tam od top hráčů něco okoukat?

Okoukat se toho dá docela hodně. S některými profíky jsem se seznámil v létě, když jsem hrál na turnaji ve Vídni. Musím říct, že byli velmi kamarádští. S některými z nich si píšu. Kdykoli potřebuji s něčím poradit, tak mi pomůžou. Jde třeba právě o věci spojené s psychikou a jak zvládat tlak.

S kým takhle komunikujete?

Především s těmi mladšími hráči, jako jsou Chris Dobey nebo Dimitri van den Bergh. Jsou opravdu kamarádští , a když něco nevím, poradí mi.

Hrajete hodně v zahraničí. Dá se to skloubit se školou?

Není to úplně snadné. Na škole samozřejmě všichni vědí, že hraju šipky, sledují články v médiích a tak. Ředitel to teď bude muset na třídních schůzkách řešit s rodiči, ideální by pro mě bylo kombinované studium. Příští rok bych měl maturovat a po škole bych se chtěl šipkami začít živit. Ale uvidíme, nevím, co bude za půl roku, natož za rok.

I mladí hráči ze západní Evropy, jako třeba ti, o nichž byla řeč, už dnes mají sponzory a manažery, kteří se o ně starají. Je něco podobného na obzoru i u vás?

Zrovna nedávno jsem podepsal smlouvu s nizozemským výrobcem šipek Bulls, příští týden tam pojedu. Bude vyrábět moje šipky, designované podle mého návrhu. Různí manažeři se mi ozývají, ale zatím čekám. Radím se s rodinou a s dalšími lidmi, abych udělal to nejlepší rozhodnutí.

Zatím hrajete se šipkami, které používá dvojnásobný mistr světa Gary Anderson. Je právě on vaším vzorem?

Je to tak, Andersona jsem si hodně oblíbil. Líbí se mi jeho herní styl i jeho chování na pódiu. Vyhovují mi i jeho šipky, ty moje tak budou podobné.

Co čekáte od nedělního finále s Humphriesem?

Čekám hlavně dobrou zkušenost, protože před tolika lidmi, kolik jich bude tam, jsem ještě nehrál. Vyhrát chceme určitě oba, ale já si především vážím té zkušenosti.

K profišipkám dnes patří i poměrně velké výdělky. Vy máte za finále MS juniorů jistých pět tisíc liber, vítěz bere deset tisíc, navíc oba postoupíte do dalších velkých turnajů s luxusním prize money. Jak zacházíte s vydělanými penězi?

Je mi sedmnáct let, takže všechny peníze chodí rodičům. Možná je to tak lepší, protože přece jen neumím s penězi ještě tak zacházet. Navíc může být ošidné, když se někdo mladý dostane rychle a snadno k penězům. I když v tomhle případě to nebylo snadno, což ví každý, kdo někdy zkusil šipky hrát.

O co všechno si Gawlas zahraje?

V jakých turnajích vlastně postoupil Adam Gawlas do finále? Nejprve uspěl na MS hráčů do 18 let organizace JDC. O titul se utká s Keanem Barrym, sedmnáctiletým megatalentem z Irska. Finále se odehraje v londýnském Alexandra Palace během prosincového MS organizace PDC. Blyštivější a prestižnější scéna neexistuje.



PDC pořádá rovněž „juniorský“ světový šampionát, v němž nastupují šipkaři, kterým bylo začátkem roku maximálně 23 let. I tady Gawlas senzačně pronikl do finále, mezi jeho soupeři přitom byla řada už etablovaných profesionálů: vyřadil třeba Němce Maxe Hoppa. A pokud jde o jeho (o sedm let staršího) finálového soka Humphriese, ten je na 48. místě žebříčku PDC.



Vítěz duelu dostane 10 000 liber (necelých 300 000 korun), poražený polovinu. Šampion si navíc zahraje na seniorském MS v „Ally Pally“, kde i poražení v 1. kole inkasují 7500 liber. K tomu má Gawlas už jistou účast na major turnaji Grand Slam v příštím roce.



„Jde o úspěch, který snad ani nejde zcela docenit,“ hodnotí Gawlasovo drtivé tažení Pavel Korda, šipkový komentátor. Kdo ví, třeba se Gawlas brzy stane prvním Čechem s plnou členskou kartou na turnajovém okruhu PDC.