Další z galavečerů má za sebou organizace Clash of the Stars. Zápasy v MMA influencerů, celebrit či hrstky bojovníků si zpravidla zakládají na prvoplánovém bizáru, ten ovšem na poslední akci předčil všechny meze. Došlo zde totiž k zápasu mezi nevidomým Janem Podraným a Danielem Sonnleitnerem, jenž měl zavázané oči.

Duely v MMA mezi mentálně postiženými či pornoherečkami? Pro organziaci Clash of the Stars žádný problém. Na pátý galavečer si navíc organizátoři připravili pro milovníky bizarních zápasů nejtroufalejší program.

Zápas nevidomého Jana „Dragunova“ Podraného s Danielem „Danny Tv Twixx“ Sonnleitnerem, jenž měl během zápasu zalepené a svázané oči. „Dragunov nevidí a Danny vidí. Abychom tento rozdíl srovnali, u obou dvou bojovníků zalepíme a zavážeme oči. Takže budou oba kompletně slepí,“ řekl jeden z promotérů na tiskové konferenci.

Sonnleitnerovi nastoupit proti nevidomému nemorální nepřišlo. Aby také ne, když je organizace Clash of the Stars vyhlášena vysokými odměnami za absolvovaný zápas, které velmi často přesahují výplaty profesionálních bojovníků. Kromě závázaných oči měli na sobě oba zmiňovaní zvonek na šortkách tak, aby se mohli v klecí lépe najít.

„Nemorální by to bylo, kdybych já viděl, a on ne. Udělalo se to tak, že neuvidíme oba. On bude mít výhodu tu, že celý život nevidí. Orientuje se, bude mít lepší vnímání na lidi v prostoru. Nějak prý už i trénuje, to já ještě ne,“ říká. „Byla to jeho volba,“ dodal.

Po třech kolech nakonec na body zvítězil Daniel Sonnleitner. K zápasům Clash of the Stars, které se v poslední době těší větší a větší oblibě, se vyjádřil i promotér největší české MMA organizace Oktagon Ondřej Novotný.

„My nejsme konkurence. I když všechno trochu je a není konkurence. Když se mě budete ptát, zda mi to dělá nějaké vrásky, tak to určitě ne. Pokud to má někdo dělat, tak Tomáš (Tomáš Le Sy hlavní promotér organizace pozn. redakce) je ten dobrý kluk a přeji mu úspěch. To, že pro mě je to za hranou, je jiná věc,“ řekl Novotný.