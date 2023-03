Na československé scéně MMA jde o jednoho z nejznámějších zápasníků. Třicetiletého Gábora Borárose zkrátka fanoušci buď zbožňují, nebo nenávidí. Slovenský bojovník organizace Oktagon aktuálně čelí velmi nepříjemnému obvinění. Jeho zápas s Kirillem Medvedovskim měl být ovlivněn sázkaři. Případem už se zabývá policie.

Šéf organizace Oktagon Ondřej Novotný. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Na konci února šlo o hlavní zápas turnaje Fabriq MMA. Slovenský bojovník Gábor Boráros vyřídil dominantním způsobem svého izraelského protivníka Kirilla Medvedovského - na začátku druhého kola předvedl Boráros nelítostný kop, po kterém se soupeř skácel rychle k zemi a rodák z Dunajské Stredy vyhrál před časovým limitem.

Na vítězství Borárose ve druhém kole zaznamenala sázková kancelář Tipsport podezřelé množství sázek, které se aktuálně prověřují. Sázková kancelář se následně obrátila na policii, která nyní událost vyšetřuje.

Pusa za čtvrt milionu? Krásná zápasnice z MMA vydražila políbenou kartičku

„S Tipsportem jsem o tom samozřejmě mluvil. Jsou extrémně naštvaní, protože tvrdí, že mají jednoznačné důkazy k tomu, že to bylo zfixlovaný. Moje otázka pořád je, jak moc je ta vina Gáborova a jak moc se můžeme bavit o tom, že v jeho případném světě to vůbec vlastně chápe,“ řekl na tiskové konferenci promotér organizace Oktagon Ondřej Novotný.

„Reakce fanoušků je jasná, Gábor Boráros je v tuto chvíli oficiálně stažen z turnaje v Liberci, protože to podezření je tak velké, že to nemůžeme ignorovat. Ta vlna té naštvanosti těch fanoušků je tak velká, že to rozhodně nechceme ignorovat. Takže my ho stahujeme do té chvíle, než se celá ta záležitost vyšetří,“ dodal Novotný, který si počká na závěry policejního vyšetřování.

Zdroj: Youtube

Dubnový turnaj v Oktagonu tak přišel o jednu z hlavních hvězd. Galavečer v liberecké Home Credit Areně okoření titulový zápas v bantamové váze mezi Gustavem Lopezem z USA a dánským bijcem Jonasem Magardem. K vidění bude i návrat Karlose Vémoly, který před velkým duelem proti Patrikovi Kinclovi změří síly s Alem Matavaem.

Nenávistné zprávy

Sociální sítě Borárose zaplavila řada nenávistných zpráv. „Proč? Jste normální? Jednou z nejtěžších věcí je vydržet tolik nepřejících lidí, kteří mě chtějí vždycky pošpinit a vymýšlejí obrovské nesmysly. Zápas jsem chtěl ukončit ve třetím kole, aby jsem si co nejvíce zápasil, bohužel se soupeř zranil ve druhém kole a nemohl se postavit. Vítězství bylo vyhlášené se zraněním soupeře a teď vám chtějí dávat najevo, že to byl prodaný zápas??“ zlobí se Boráros.