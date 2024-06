Velice netradičním způsobem si zpestřil svou přípravu na další zápas pod hlavičkou UFC český zápasník Jiří Procházka. Rodák z Hostěradic se v brněnském gymu 119 MMA setkal se skupinou shaolinských mnichů, kteří bývalému šampionovi polotěžké váhy v rámci nejslavnější organizace světa ukázali několik prvků ze svého umění. Sám český samuraj si pod jejich taktovkou vyzkoušel například kung-fu či ohýbání kovových tyčí.

Český zápasník Jiří Procházka po titulovém zápase s Brazilcem Alexem Pereirou. | Foto: Profimedia

Před nedávnem vyslal do světa bojových sportů velice zajímavý vzkaz, ve kterém stálo, že další příprava může začít. Fanoušci českého zápasníka Jiřího Procházky tak začali okamžitě spekulovat o tom, kdo bude dalším soupeřem někdejšího šampiona slavné UFC.

Pochopitelně se nabízí jméno Alexe Pereiry, jenž už nejednou promluvil o tom, že právě jednatřicetiletý bijec s přezdívkou BJP by mohl být jeho příštím vyzyvatelem. Tuto spekulaci navíc umocňuje fakt, že nadcházející bitva brazilské hvězdy se plánuje na srpen, s čímž momentálně koresponduje i začátek Procházkovy přípravy.

Všechno tak do sebe zapadá, nicméně zatím je tato očekávaná odveta pouhou spekulací. Tak či onak, aktuální česká jednička rozhodně nelení a pod vedením trenéra Jaroslava Hovězáka už se připravuje na svůj další souboj mezi absolutní MMA elitou. A o zajímavé zpestření tréninků je v táboře rodáka z Hostěradic opět postaráno.

Procházka byl z netradičního setkání nadšený

Českého samuraje tentokrát dorazila pozdravit do brněnského gymu 119 MMA hodně vzácná návštěva. Procházka se totiž setkal přímo se shaolinskými mnichy, kteří letos přivezli ukázat své umění v rámci úspěšné SHAOLIN show. Došlo samozřejmě na společný trénink i předání zajímavých poznatků.

„Cestou MMA je obsáhnout všechny principy boje. To znamená nahlédnout do všech bojových sportů a bojových umění a přijmout je za své. Využít v boji to, co je nám z těchto stylů vlastní a přirozené,“ pronesl bývalý šampion polotěžké divize UFC po netradičním setkání v Brně.

Český zápasník Jiří Procházka si vyzkoušel techniky shaolinských mnichů.Zdroj: se souhlasem Jiřího Procházky

Shaolinští mniši předvedli komplexní techniky kung-fu a zápasníkovi tím chtěli ukázat flexibilitu, sílu a bojového ducha. Ohromený Procházka pak sledoval rovněž jejich lámání dřevěných a ohýbání kovových tyčí.

„Zaujal mě jejich rozsah technik a bojový duch. Aby to fungovalo v MMA a boji jako takovém, je třeba to mít vytrénované tak, aby to člověk mohl implementovat do všech situací. A věřte mi, jde jen o dosáhnutí správného stavu mysli a vědomí, kde mizí veškeré hranice a všechny techniky těla jsou k dispozici,“ doplnil po zkušenostech s mnichy.

Kromě společného tréninku si Procházka povídal se vzácnou návštěvou také o možnostech využití jejich stylu v rámci boje uvnitř klece. „Ukázalo se, jak se různé bojové kultury mohou navzájem obohatit. Kombinace shaolinského umění a moderního MMA přístupu jenom zdůrazňuje univerzální podstatu boje,“ zakončil BJP.

Své fanoušky na sociálních sítích pak ještě pozval na show mnichů z kláštera Shaolin, kteří v červnu zavítají do Brna, Prahy a Českých Budějovic v rámci svého 30. světového turné.