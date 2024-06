Rychle zabalit, přepnout myšlenky a rovnou vstříc třetímu titulovému zápasu v prestižní UFC. Jen pár dní po oznámení odvetné bitvy s brazilským šampionem Alexem Pereirou odletěl český bijec Jiří Procházka do amerického Las Vegas, dějiště 303. galavečera nejslavnější organizace na světě. Ještě před začátkem dlouhé cesty však stihl svůj tradiční rituál na vídeňském letišti, u něhož se tentokrát objevil i nový muž v týmu BJP.

Český MMA zápasník Jiří Procházka. | Foto: Profimedia

Dlouho se o tom spekulovalo, definitivně jasno však bylo až v pátek ráno. Svět bojových sportů obletěla smutná zpráva o dalším zranění hvězdného Conora McGregora, čímž fanoušci MMA přišli o jeho ostře sledovaný souboj s americkou legendou Michaelem Chandlerem.

Obrovská rána pro neuvěřitelně promovaný turnaj UFC s pořadovým číslem 303, na druhou stranu ale jedinečná šance pro českého samuraje Jiřího Procházku, netrpělivě vyhlížejícího další titulovou šanci pod hlavičkou slavné organizace. Ta na sebe nenechala příliš dlouho čekat a svým příznivcům nakonec doručila velice solidní náhradu.

Pereira vs. Procházka! Tvrdá odveta o pás šampiona polotěžké váhy, který před rokem v listopadu definitivně padl do náručí skvěle připraveného Brazilce. Česká jednička sice v zápase úspěšně vzdorovala, ale na smrtící útoky vyzyvatele ze São Paula tentokrát nestačila.

Musím reagovat na to, co je, přiznává Procházka

Na první porážku od roku 2015 však Procházka zareagoval velice pohotově a už v dubnu si spravil chuť proti nebezpečnému ranaři Aleksandarovi Rakičovi. Klíčové vítězství, které okamžitě vrátilo velkého oblíbence českých fanoušků zpět do boje o vytoužený zlatý opasek.

A to doslova okamžitě. Teprve v pátek totiž došlo k oficiálnímu oznámení velké odvety mezi někdejším šampionem UFC a současným králem polotěžké divize. Jejich souboj přitom proběhne už v noci na neděli 30. června. Suma sumárum, krátká příprava a tím pádem i rychlý přesun do dějiště nadcházejícího galavečera.

Procházka tak se svým týmem na nic nečekal a už v pondělí dopoledne se hlásil na vídeňském letišti. Odlet s velkým časovým předstihem, jak už bývá v jeho případě zvykem. Především kvůli aklimatizaci a posledním tréninkům v tamějších podmínkách, na což si český samuraj v závěru přípravy rovněž potrpí.

Procházka v drsné izolaci. Tři dny ve tmě a bez jídla. Není to tak moc, tvrdí

„Příprava není úplně ideální, to je jasné. Jako vyzyvatel souboje si ale nemůžu moc vybírat. Musím reagovat na to, co je. Bylo to mé rozhodnutí a všichni jsme se shodli, že jsme připraveni to vzít. Jdeme si pro to,“ pronesl Procházka pro kaocko.cz.

Formu před vypuknutím náročné odvety potvrdil i trenér českého zápasníka Jiří Hovězák. „Cítí se dobře. Trochu si odpočinul, nebyl zraněný, což je důležité. Víme, s kým jdeme a co čekat. Nesmíme udělat chybu a jet si svou hru,“ prozradil.

Přímo na vídeňském letišti samozřejmě nesmělo chybět ani společné pivo. Tradice, která provází tým BJP na cestách už nějaký ten pátek. „Tradiční odletové,“ napsal na instagramový účet Procházkův kouč a manažer Martin Karaivanov.

Na společných fotografiích se však nově objevil také zápasník Oktagonu MMA Jan Gottvald, čtvrtý člen současné výpravy a hlavní sparing partner českého zástupce v dějišti turnaje. „Nabídka přišla narychlo, ale řekl jsem si, že taková příležitost se neodmítá a už se nemusí opakovat. Je to pocta,“ přiznal.

Horké počasí v Las Vegas, obrovské sucho i náročný časový posun. Oba titulové aktéry tak čeká za velkou louží poměrně složitý finiš přípravy. Ale jak hlásí odhodlaný Procházkův tým: Jsme připraveni Alexe porazit!

Procházka trénoval s čínskými mnichy. Ohýbal tyče a obdivoval jejich bojový duch

„Možná je to risk, ale risk je úplně všechno. Můžeš sedět a říkat si, měl jsem to zkusit. Nebo taky můžeš sedět s titulem doma. Lze kalkulovat, ale takový zápas se zkrátka neodmítá,“ doplnil manažer Karaivanov.

Podaří se českému hrdinovi doručit pozlacený pás zpátky domů?