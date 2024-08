Byla to hlavní událost červnového turnaje Oktagonu v pražském Edenu. Karlos Vémola nastoupil do klece po více než čtyřech a půl letech proti Attilu Véghovi, který ho naposledy ostře knokautoval, a došel si pro vysněnou odplatu. Po zápase potvrdil svůj záměr odejít do zápasnického důchodu a připustil jedině třetí bitvu se svým slovenským protějškem. A k té by skutečně mělo dojít. Végh necelé dva měsíce po porážce vyzval českého Terminátora k další odvetě.

„Už je čas, abych vytáhl tyhle rukavice, se kterými jsi mě porazil v Edenu. Je to mezi námi 1:1, celý národ je zvědavý, kdo z nás je lepší bojovník. Doufám, že od tebe dostanu odpověď na tuhle otázku a doufám, že do roka a do dne se zopakuje naše trilogie na takové velkolepé akci, jako byl Eden. Náš zápas zaslouží takovou velkolepost. Kartu máš ty, čekám na tvoji odpověď,“ prohlásil Végh ve videu na svém instagramovém účtu.

Většina fanoušků bojových sportů s dalším pokračováním československého příběhu počítala, málokdo ale čekal, že výzva přijde už takhle brzo.

Vždyť ještě neuplynuly ani dva měsíce od Vémolova velkého vítězství na stadionu fotbalové Slavie. Terminátor od úvodu na svého soupeře tlačil, přičemž schytla hned několik tvrdých úderů přímo do obličeje. Ve druhém kole ale dokázal Végha dostat na zem a arm trianglem ho donutil odklepat.

Vémola tak odčinil knokaut od Végha, který zapsal už v listopadu 2019, a s klidným svědomím mohl ukončit kariéru. Svoje rukavice ale nepoložil do středu oktagonu, jak je zvykem, ale jednu předal svému soupeři a druhou spolumajiteli organizace Ondřeji Novotnému.

„To, jestli budu někdy zápasit znova, je jen v rukou Attily a Ondry. Těm jsem odevzdal svoje rukavice. Jestli budu někdy zápasit znova, tak jedině v trilogii s Attilou Véghem. To se může a nemusí stát. Je to asi jediná akce, na které mě v budoucnu uvidíte,“ prohlásil český zápasník na tiskové konferenci po turnaji.

Jenže všechno nakonec může být ještě jinak. Vémolu na turnaji v Bratislavě vyzval populární Slovák Samuel „Pirát“ Krištofič, který ho knokautoval už na konci loňského roku. Pak soutěžil v reality show Survivor a do kolotoče MMA by se měl vrátit v listopadu na Slovensku. A právě tam by si to rád rozdal s Vémolou o pás pro šampiona polotěžké váhy.

„Řekl jsem, že jediný zápas, který mě dokáže dostat zpátky do klece, je Attila Végh. A to je tvůj trenér, který tě dnes a denně bije na tréninku, tak nevím, jak si myslíš, že můžeš obstát. On žil z toho, že mě porazil, pět let. Myslel jsem, že tobě to vydrží chvilku déle. Momentálně se budu soustředit jenom na to, jestli si dáme trilogii s Attilou Véghem, a jestli mi řekne, že jo, tak možná budu potřebovat nějakou rozcvičku a možná o tom budu uvažovat,“ odpověděl přímo na místě Vémola.

Teď se ale zdá, že vysněné trilogii ani možnému zápasu s Krištofičem nestojí nic v cestě. Végh vytáhl Vémolovu rukavici a české legendě poslal jasnou výzvu. Pro Oktagon i všechny zúčastněné by se nabízelo poslat Terminátora do klece v listopadu proti Pirátovi a pak na jaře, nebo v létě proti Attilovi. Definitivně by se tak uzavřel příběh tohoto československého dua a jednou provždy by se ukázalo, kdo z nich je lepší.