;Namočil se do dalšího průšvihu a reálně mu hrozí, že skončí za mřížemi. Ještě předtím se ale český MMA zápasník Tadeáš Růžička dočkal prvních dvou trestů za své nepochopitelné chování. Poté, co měl na koupališti obtěžovat mladou dívku a následně napadnout muže, který se jí zastal, se dočkal padáku ze Spejbl Gymu a přišel o sobotní souboj s Josefem Škopem pod organizací Red Face. Do duše se teď snaží šestadvacetiletému zápasníkovi promluvit i šampion Oktagonu Patrik Kincl.

V případě Tadeáše Růžičky nešlo zdaleka o první nepochopitelný výstřelek. Talentovaný MMA zápasník už v minulosti na ulici zbil člověka do bezvědomí, fackoval svoji přítelkyni i neznámou dívku nebo vyhrožoval obsluze fast foodu. Za první zmiňovaný exces navíc dostal podmínku na čtyřicet měsíců, takže mu nyní hrozí, že půjde za mříže.

„My bojovníci obecně nejsme jako Tadeáš Růžička. Většina, jestli ne všichni, to, co se děje okolo něho, odsuzuje a nesouhlasí s tím a je nám z toho na blití. Jinak to asi nejde říct,“ vymezil se jasně jeden z nejznámějších českých bojovníků Patrik Kincl. Na svém YouTube kanále vyslal Růžičkovi jasný vzkaz.

„Byl jsem na podobné cestě, na které teď jsi. Nejsem svatoušek, chodil jsem v podobných botách. Taky jsem se párkrát porval, ale potom násilná trestná činnost byla kvůli tomu, že jsem chtěl být v očích okolí frajer a drsňák, chtěl jsem si tím vydělávat peníze, abych mohl tenhle sport dělat bez práce,“ vzkazuje Růžičkovi šampion Oktagonu, který si v minulosti odseděl dva roky za vydírání, ublížení na zdraví a omezování osobní svobody.

„Jediné, co o tom můžu říct, že člověk je tam úplně stejný idiot, protože tam sedí se samými idioty. Vezme ti to kus života a jsi úplná nula. Zase se kolem tebe utvoří skupinka pochlebovačů, co tě budou poplácávat po ramenou. Jsou schopní si tě povodit jako loutku a zatáhnout tě do průserů, ze kterých už se nevymotáš ani po propuštění. Bude to kolotoč a celý život prosedíš v kriminále. Pokud s tím nezačneš něco dělat,“ varoval Kincl svého mladšího kolegu.

„Co jsem si tak pročetl, tak tě basa asi nemine. Když budeš mít kliku, tak jo. Teď to bude o tom, jak si to nastavíš dál,“ doplnil.

Růžička předvedl další exces v pro sebe nejméně vhodnou dobu. Na turnaji RFA a IAF v únoru se měl pobít s Václavem Sivákem a jejich společnou bitvu promovala organizace jako „milionovou bitvu“. Duel o velké peníze je ale také v ohrožení, vedení obou organizací by se k aktuální situaci mělo vyjádřit v úterý večer ve vlastním podcastu. I kdyby Růžičku podrželi, zápas může padnout kvůli jeho možnému pobytu ve vězení.

„Máš tam navařeno, máš tam postel, ale zkus si to. Zahoď na týden telefon, zavři se doma a nikam nechoď. Dej si tam sprchu jednou nebo dvakrát v týdnu, nepouštěj si televizi a pak si můžeme promluvit,“ vyzývá problémového bojovníka Kincl.

„A kdyby tě to lákalo zase někde dělat bordel, otravovat nějaké holky, tak se stav v Hradci, nebo mi zavolej. Můžeme se potkat v gymu a tyhle emoční věci můžeme vyřešit spolu na žíněnce bez průseru,“ dodává česká jednička střední váhy.

Strašná ubohost

Jako otce malé dcery ho Růžičkův poslední incident s obtěžováním dívky na koupališti pořádně rozčílil. „Ve třech otravovat na koupáku holku… To je strašná ubohost. A když se jí borec, který viděl fitko maximálně na fotce, zastane, tak ho sestřelíte. Ten borec měl větší koule než vy všichni tři dohromady,“ prohlásil Kincl rázně.

„Viděl jsem v tobě budoucnost, že budeš přebírat štafetový kolík české scény a že s talentem a tím, co sis vydřel, bys to opravdu mohl někam dotáhnout. Ale teď to všechno vyhazuješ oknem jenom pro nějaký pocit nebo pseudofrajerství. Mně se to povedlo. Kdybych neměl sport, tak tady vynáším popelnice v Hradci. Díky tomu, že jsem se rozhodl svoje ego spolknout, se mi podařilo žít docela krásný život. Mám super ženu, mám nádhernou dceru a na nic si nemůžu stěžovat,“ dodal Kincl závěrem.

Jestli si Růžička vezme jeho slova k srdci, ukáže teprve budoucnost. V tuhle chvíli mu ovšem hrozí až tři roky pobytu za mřížemi za výtržnictví a ublížení na zdraví. Talentovaný zápasník i jeho dva kamarádi už si obvinění vyslechli.