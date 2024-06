Pouhé dva týdny před velkolepým turnajem v Las Vegas vyslyšel český bojovník Jiří Procházka volání další titulové šance v hvězdném UFC. Na galavečeru s pořadovým číslem 303 vyzve podruhé Alexe Pereiru, tedy muže, s nímž před sedmi měsíci v bitvě o pás padl. „Věřím, že pás do České republiky přivezu. Nejdu tam jenom za sebe, ale opravdu za naši zemi,“ vzkázal jednatřicetiletý zápasník MMA v neděli večer přímo ze Spojených států.

Český zápasník Jiří Procházka nezvládl titulovou bitvu o pás šampiona polotěžké váhy UFC. | Foto: Profimedia

„Na to, že jde o short notice, tak jde všechno tak, jak má,“ rozpovídal se Procházka o přípravě, která byla oproti standardnímu zápasu nepoměrně kratší. Vrcholem turnaje ve Vegas měl být návratový zápas hvězdného Conora McGregora s Michaelem Chandlerem, z něhož ovšem sešlo kvůli zranění Ira.

Slavné UFC muselo okamžitě hledat náhradu a povedlo se mu domluvit velmi kvalitní zápas – titulová odveta polotěžké váhy mezi Brazilcem Alexem Pereirou a českým samurajem z Hostěradic. Stejné duo se spolu utkalo už v listopadu, kdy Pereira udolal Procházku v boji o titul šampiona. O odvetě se v posledních měsících mluvilo a nakonec ji uspíšilo právě McGregorovo zranění.

„Pereira s tím ze startu trošku otálel, trošku mě udivilo, že to vzal. Myslel jsem, že nakonec padne srpen v Austrálii. Přece jenom tam byl nedávno a myslel jsem si, že jak měl zlomené prsty na noze, tak bude chtít větší čas na přípravu,“ přiznal český zápasník.

Sám si o další titulovou šanci řekl vítězstvím nad Aleksandarem Rakićem, zatímco jeho nadcházející soupeř zvládl obhájit pás před Jamahalem Hillem. I přes vítězství ale Procházka po svém posledním představení nebyl kompletně spokojený a prohlásil, že s podobným výkonem by na Pereiru nestačil.

„To je pravda, co jsem říkal. Ale taky jsem říkal, že podle toho, jakého soupeře mám před sebou, udělám výkon. Přesně medicína na toho člověka mi vyskočí. Zápas s Rakićem byl pro mě fakt důležitý, zlomový dá se říct. Vzal jsem ho a hodně jsem to prožíval,“ ohlédl se Procházka.

Myšlenky na titul ve střední váze

S týmem se krátce po oznámení dalšího střetnutí přesunul do Las Vegas, aby si zvykl na jiné časové pásmo i na extrémní horko. Oproti předchozím zápasům se ale český bojobník nepřesune na hotel od UFC, ale stráví všechen čas před turnajem v pronajatém domě.

„Rozhodli jsme se, že zůstaneme na baráku na Airbnb, protože už tu máme zajetý svůj režim. Máme tady pohodu, blízko je park, kam chodím běhat. Důležité je pořád být v tom, pořád být v pohodě. Proto jsme zvolili i to, že budeme do konce na baráku a nepojedeme na hotel. Abychom si drželi pohodu před zápasem,“ vysvětloval Procházka, který přiznal i to, že uvažuje i o titulu ve střední váze.

„Zamýšlel jsem se nad tím a šel bych do toho,“ přiznal na dotazy novinářů.

Teď se ale plně soustředí jen na souboj s Pereirou. „Výkon, co předvedl se mnou a potom ve Vegas s Hillem, z toho především si můžu brát zpětné vazby. To jsou hlavní věci, kde ho můžu vidět. Myslím, že to bude to stejné. Bude lovit stejně, jako se já snažím lovit jeho. Půjde o to, kdo udrží kontrolu v rozhodujících situacích, ve výpadech. Na to se zaměřuju,“ nastínil taktiku zápasník, který momentálně váží něco mezi 97 a 98 kilogramy.

Zdroj: Youtube

Do duelu, jenž je na programu v noci ze soboty na neděli, tedy musí shodit ještě necelých pět kilogramů. „Na váhu se budu soustředit až poslední den, zas takové problémy s tím nemám. Je to otázka jednoho dne s tím, že dva dny budu držet stravu. Do té doby se budu věnovat doladění detailů,“ prozradil Procházka.

Gratulace pro Adama Ondru

Zápas na poslední chvíli mu podle jeho vlastní slov sedí možná i víc než klasický souboj s dlouhou přípravou. „Všechno je připravené, ale tak bych odpověděl asi vždycky. Nebylo to úplně ideální příprava. Ale v rámci možností a toho, jak jsem naladěný, všechno hraje a všechno je připravené,“ říkal český bijec sebevědomě.

Před dalším z vrcholů své zápasnické kariéry tak nějak automaticky odsunul stranou i všechny sociální sítě a dění kolem. Přesto fanoušky zásobuje alespoň nějakými informacemi o přípravě a našel si čas i na úspěch svého sportovního kolegy.

„Nějak přirozeně jsem úplně přestal na telefonu cokoliv sledovat. Když něco dávám na sociální sítě, tak to tam jenom dám, ale reakce ani nesleduju. Nechávám to plynout. Dneska mi ale manažer napsal, jestli nechci Adamu Ondrovi pogratulovat k postupu na olympiádu, tak proč ne. To jsou věci, které stojí za zmínku a stojí za to sdílet,“ ocenil Procházka českého lezce.

Po víkendu už možná budou ostatní sportovci gratulovat jemu. Procházka se stal šampionem polotěžké váhy v UFC už v červnu roku 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru. Se stejným bijcem si to měl rozdat i v odvetě, jenže kvůli zranění ramene musel zápas zrušit a pás uvolnil. V dalším titulovém duelu s Pereirou pak Čech prohrál po sérii úderů ve druhém kole.

Teď si jde pro svoji odplatu. Druhé měření sil mezi Procházkou a Pereirou je hlavním zápasem sobotního turnaje a na řadu by mělo přijít někdy v neděli brzkých ranních hodinách středoevropského letního času.