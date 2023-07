Bojovnice v kleci si v nejprestižnější organizaci UFC přijdou na celkem slušné peníze. Pokud ovšem nejste absolutní světová špička, šampionka, nějaká ta „babka“ navíc se vám jistě hodí. Půvabná zápasnice MMA Diana Belbita našla zajímavý způsob, jak si trochu přivydělat.

Rumunská kráska Diana Belbita | Foto: Profimedia

Talentovaná Diana Belbita dostala pozvání od šéfa UFC Dany Whitea v roce 2019 a od té doby je součástí nejvěhlasnější organizace bojových sportů. Sedmadvacetiletá rumunská zápasnice, známá pod přezdívkou „Princezna bojovnice“, se však zatím na abolutní vrchol neprobila. V UFC má zápornou bilanci 2-3, přesto na sebe už výrazně upozornila a strhává velkou pozornost.

Můžou za to nejen její skvělé zápasnické schopnosti, ale i její půvabný vzhled. Rumunská kráska má totiž tvářičku modelky a klidně by mohla dělat ring girl. Jak sama prozradila, dokonce si na to dělala zálusk, ale pak se rozhodla pro kariéru zápasnice. Proč?

„Vždycky jsem chtěla být ring girl, ale na to nemám dost velká prsa, takže jsem se stala bojovnicí,“ prozradila na svých sociálních sítích. Mimochodem, na Instagramu Rumunku hltá téměř 350 tisíc sledujících.

Mužští fanoušci sličné bojovnici dokonce navrhují, aby si založila profil na platformě +18 OnlyFans. To by okamžitě začala vydělávat miliony, Belbitě však stačí příjem ze zápasů v oktagonu. Navíc nabízí i svůj merch. A když potřebuje, vydraží svoje použité vybavení.

Po posledním vítězství nad Brazilkou Marií Oliveirou dala do prodeje svoji sportovní podprsenku, kterou měla na sobě během zápas u v kleci. K tomu přidala fotku a autogram. Cena „balíčku“ byla 450 dolarů (téměř 10 tisíc korun).

A kupec se našel skutečně rychle. Na dražebním serveru nevydržel tenhle artikl ani den. Stejným způsobem předtím zpeněžila i svoje zápasové šortky. Ty se prodaly za 212 dolarů.

Diana Belbita a její staredown:

Zdroj: Youtube

Belbita je ženou, která netouží po slávě a milionech jen díky krásnému tělu. Nejradši se ukazuje v kleci, kde předvádí svoje sportovní nadání. Ve své profesionální kariéře už vyhrála 15 zápasů (sedmkrát prohrála). Teď se po dvou letech dočkala vítězství a věří, že další skalpy budou jen přibývat.