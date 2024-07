Ve slavném UFC skončil a nyní řeší svoji budoucnost. I tak si MMA zápasník David Dvořák našel čas, aby zavítal jako host na předsezonní tiskovou konferenci Ligové fotbalové asociace. „UFC už mi nedávalo takovou radost a spíš jsem měl pocit, že mi to víc bere,“ vysvětloval v rozhovoru český elitní bojovník, který bude v Chance lize přát Hradci Králové. Právě svůj tým by nejraději viděl na prvním místě a poté v Lize mistrů.

Sportovní fanoušci ho znají z prostředí klece, kde rozdává údery a kope maximálně do svých soupeřů. Jaký má ale David Dvořák vztah k fotbalu? „Odmala jsem hrál fotbal, samozřejmě nic velkého, jen vesnické soutěže u nás na Probluzi. Teď od minulého roku jsem napsaný v Olympii v Hradci, kde jsem nastoupil do jednoho utkání. Jen na nějakých patnáct minut, abych se nezranil a zkusil si to. Doteď navíc hrajeme jednou za rok vesnické soutěže svobodní proti ženatým a podobně,“ popsal dvaatřicetiletý bojovník svůj kladný vztah ke kopané.

Jako královehradecký patriot chodí na zápasy místního týmu na nový stadion. „Samozřejmě bych Hradec nejradši viděl na prvním místě a v Lize mistrů,“ přiznal se optimisticky Dvořák.

Mezi zahraničními kluby je jeho srdci nejblíž West Ham a Manchester United. „West Hamu United jsem začal fandit asi od roku 2005, protože jsem viděl film Hooligans, kde hrál Elijah Wood, a tam jsem si říkal, jak je to husté. V té době mi ještě nedocházelo, že je to špatné,“ zavzpomínala výrazná postava českých bojových sportů.

„Manchester mi vždycky přišel o kousek jinde, ale to už teď neplatí. To bylo ještě v době, kdy tam byl sir Alex Ferguson. Už jsem v nějakém rozhovoru říkal, že jsem fanoušek staršího fotbalu, kdy ještě hrával starý Ronaldo, Rivaldo, Zidane a takoví hráči, kteří už dnes nehrají,“ dodal.

Přestože z jeho odpovědí je patrné, že do fotbalu je zapálený, právě skončené Euro ho nechávalo chladným. „Ne, Euro jsem nesledoval. Sledoval jsem celé mistrovství světa v hokeji, jezdili jsme na staďák a bavilo mě to hodně. Euro mě úplně tolik nebralo, spíš mám radši, když je třeba finále Ligy mistrů nebo hraje Hradec a kluby, ke kterým mám blíž,“ připustil Dvořák.

Ve své sportovní kariéře za sebou má hořký rozchod. Po šesti zápasech se rozloučil s americkou organizací UFC a teď čeká, co přinese budoucnost.

O nabídky není nouze

„UFC mi už nedávalo takovou radost a spíš jsem měl pocit, že mi to víc bere. Nabízeli mi tři zápasy, bohužel ani jeden z nich neseděl datumově k mému zdravotnímu stavu. Dali mi na výběr – buď ukončíme smlouvu, nebo budeš zápasit. Zvolili jsme ukončení smlouvy a už se mi to rozleželo. Popravdě mi trvalo asi jen tři dny, než jsem se s tím úplně v pohodě srovnal, protože už delší dobu jsem o tomhle kroku přemýšlel. Jsem rád, že se to stalo,“ vysvětloval Dvořák, který by o nabídky neměl mít nouzi.

„Nabídku mi posílali kluci ze Slovenska z menší organizace, kde bych byl ochotný si dát nějaký zápas v boxu. Někdo mi posílal nějaké nabídky do Ruska, ale s Ruskem nechci mít nic společného. Ještě jsem léčil roztržený sval na lýtku a zatím jsme nikoho neoslovovali. Teprve si připravujeme nějaké mítinky,“ prozradil zápasník v muší váze s tím, že jasno by chtěl mít zhruba do měsíce.

Ve hře by mohl být domácí Oktagon, polské KSW nebo klidně i japonský Rizin. „Možností je spousta, uvidíme, jak se povedou debaty. Teď nechceme nic uspěchat. My máme čas, uvidíme,“ zakončil Dvořák.