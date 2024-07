V kleci se naposledy představil před třemi lety. Na výhru pod hlavičkou nejslavnější MMA organizace na světě dokonce čeká ještě o rok déle. A horko těžko něco dalšího dodávat k aktuální sportovní stránce života irské superstar Conora McGregora.

Slavný zápasník už fanouškům nasliboval hory doly, nicméně jeho ostře sledovaný návrat do akce je stále v nedohlednu. Přitom letos v červnu to měla být téměř hotová věc. „Bude to ten nejpůsobivější comeback v dějinách bojových sportů,“ prohlásil tehdy odvážně někdejší šampion lehké a pérové váhy UFC.

Jenže ani tentokrát na jeho slova nedošlo. McGregor se škaredě zranil na tréninku a prestižní turnaj v Las Vegas tak přišel o svůj největší tahák. A právě zásluhou jeho předčasného odstoupení se na poslední chvíli dostala do akce titulová odveta českého bijce Jiřího Procházky.

Miliony jako narozeninový dar pro The Maca

Ale že by se irský zápasník dalším odložením svého zápasu nějak trápil, to se rozhodně říct nedá. Na léto si totiž našel úplně nový koníček, konkrétně sázení nemalých peněz na prestižní sportovní akce.

Všechno to McGregor odšpuntoval už dřívější sázkou na bývalého soupeře Natea Diaze, který mu vydělal úctyhodných 1,6 milionu dolarů (v přepočtu téměř 38 milionů korun). A co jeden z nejlépe placených sportovců na světě s vydělanou sumou udělal?

Vzal rovnou přes 83 tisíc eur a bez většího váhání šel vsadit na to, že Španělsko ve finále Eura porazí výběr Anglie. Sázka, která mu ovšem vyšla naprosto dokonale. A zatímco mladí tahouni Lamine Yamal s Nicem Williamsem zvedali nad hlavu životní trofej, slavný zápasník slavil milionový jackpot.

„Snadné peníze. Španělé vyhráli evropský šampionát na mé narozeniny. Pěkný milion pro The Maca,“ pochlubil se čerstvý šestatřicátník na sociální síti X. V přepočtu si za tuto sázku přišel na velice slušných 25 milionů korun.

Tím však jeho nevšední večerní zábava ještě neskončila. Jen o pár hodin později byl totiž na programu také finálový duel šampionátu Jižní Ameriky, ve kterém nakonec zvítězil argentinský celek v čele s Lionelem Messim nad Kolumbií 1:0 po prodloužení.

A i v tomto zápase měl odvážný McGregor své prsty. Slavný Ir vsadil na výhru úřadujících mistrů světa téměř 11 milionů korun a opět se tak mohl radovat z úspěšného tiketu. Tomu se říká doslova loupež sázkových kanceláří za bílého dne.

Druhým zlatým měšcem se rodák z Dublinu sice zatím nepochlubil, nicméně fanouškům nejen bojových sportů opět ukázal, že vyhrávání má zkrátka ve své krvi. Jenom ten slibovaný návrat do klece pořád trochu vázne.