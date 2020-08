Dvaatřicetiletý rodák z Bohumína se měl s „Terminátorem“ střetnout v Praze 26. září, teď je jejich třaskavá bitva v ohrožení. „Nevím, opravdu nevím, jestli něco bude,“ řekl v rozhovoru pro Deník Milkulášek, přezdívaný Baba Jaga, který následně Vémolu vyzval k předložení výsledku testu na covid-19.

To soupeř udělal, v Mikuláškovi však pochybnosti nadále zůstávají. „Těžko říct, jestli je ten papír dvakrát reálný,“ dodal.

Jak vnímáte to, co vaše vzájemné rozmíšky na sociálních sítích či v médiích v tomto týdnu vyvolaly?

Já si myslím, že řada lidí zbytečně reaguje na moje prohlášení, které jsem směřoval pouze k Vémolovi. Nemluvím o nikom jiném. Ani o organizaci Oktagon, nemluvím o jeho rodině, mluvím čistě k němu. Zároveň si spojuji určité věci, které mi lidé řekli. Že jsem skeptický, se mi nemůže nikdo divit.

Proč?

Nevěřím tomu, že pokud by vše bylo naopak, dostalo by se mi jiného jednání než jak se momentálně chovám já k němu. Kdyby mi ukázal nějaký test…

To ale prostřednictvím médií udělal.

Promiňte, ale nejsem jediný, kdo o něm pochybuje. Dokonce jsem dostal info od jemu blízkých lidí, že ten test, který ukázal, není dvakrát reálný. Ale to může být výmysl, se kterým někdo přišel jen proto, aby byl v mých očích zajímavý. Může to však být i pravda. To nejsem schopný posoudit. Každý se na to může dívat jakkoli.

A vy se na to díváte jak?

Nevím. Já to mám pořád padesát na padesát.

Co jste si pomyslel, když jste viděl výsledek daného testu?

V televizi řekl, že byl na vyšetření na Bulovce. Proč ten test přišel zrovna odsud? Nikomu není divné, že dorazil z této laboratoře? Přitom pochybuju, že ho dělala přímo slečna Peková, která s těmi testy na jaře přišla, a je pod tímto testem podepsána. Nevěřím tomu. Ať mi někdo vysvětlí, proč to přišlo z Bulovky, když vím, že lidem chodí esemesky. Je to tak?

To se musíte zeptat někoho, kdo s tím má zkušenost…

Já to vím, protože když jsem byl na Slovensku, tak mi přišla zpráva do mobilu i na e-mail. Já si to však nechával dělat u nás na Moravě. Ale i kluci, kteří si ho dělali na Bulovce, to měli podobné jako já. Tomu nerozumím. Jako laikovi mi to vrtá hlavou. Je to podezřelé, ale budiž. Pak se ale dozvídám různé jiné věci. Třeba od novinářů.

Jaké?

Že se Karlos chystá 1. září na tiskovku. Když mu byla v pátek zjištěna korona, v pondělí chce jít na testy, a když bude negativní, tak pro něj neplatí karanténa? Jak tam chce jít? Slyšel jsem to od dvou novinářů, měl to prý prohlašovat i na sociálních sítích. Možná to říká v nervech, ale když jsem se o tom bavil se svým šéfem Ondrou Novotným (promotér organizace Oktagon MMA), tak mi odpověděl, že tam Karlos asi bude. Podotýkám, že řekl ‚asi‘. Já Ondrovi věřím, je to můj šéf, vždycky se ke mně choval slušně, nedovolil bych si k němu říct něco špatného, ale je tam spousta otazníků. Proto se na to dívám trochu skepticky.

Nabízí se otázka, co by z takového vymýšlení si a nepravého testu Karlos Vémola měl?

Já nevím, to je právě to, k čemu se snažím dokopat. Chápal bych to ale, kdyby koleno neměl ještě v pohodě. Ale zase si říkám, proč by hrál až takovouto hru? To mi nesedí. Je to divné, ale uvidíme, jak vše nakonec bude.

Jak vás ovlivňuje, že nevíte, zda budete za pár týdnů v ostře sledovaném duelu zápasit?

Vnímám to na obě strany. Na jedné mě to motivuje, nutí mě to dřít víc, makám na sobě, snažím se zdokonalovat, ale na druhé to člověka trochu sráží. Stejně jako lidé, když mi píší, že jsem udělat něco hrozného, že jsem si dovolit chtít vidět test. Ale jak říkám. Být to naopak, tak Karlos by udělal úplně to stejné. Věřím, že ano. Když mě ponížil jen proto, že jsem nepřišel do jeho show, říkal, že jsem srab, bojím se, a že chce záruky, že nastoupím do zápasu… A hele, kde jsme se teď dostali. Lidé mi navíc nadávají, že mluvím něco o jeho rodině. O tom bych si nikdy nedovolil říct křivé slovo. To je tabu. V tomhle s ním soucítím, protože i když to veřejnost podceňuje, může to být nebezpečná nemoc. Mám blízkého, starší člověk, který koronavirus měl a vím, čím si procházel.

Jak tedy pokračuje vaše příprava?

Stále se připravuju jak v RPG (Renegade Prague Gym) s Davidem Vyvážilem, Ondrou Pálou i Arletou Krausovou, pomáhá mi i Petr Ondruš, David Hošek, Matuš Juráček, Míra Brož… Prostě celé RPG je na mé straně. To stejné i Morava Gym a Jirka Polášek, Robert Fránek, Aleš Buzek i další trenéři. Všichni se o mě starají, jak to jde. Navíc mi nabídl pomoc i Attila Végh, takže vždy, když přijedu do Trnavy, tak se ve Spartaku cítím jako doma. Moc si toho vážím. A vlastně je to nejvíc, co si z toho zápasu odnesu, ať dopadne jakkoliv. Je to ta příprava, jak se ke mně tito lidé zachovali, stojí za mnou a je jim jedno, jaký jsem.

Co jste vůbec říkal na to, že vám nabídl spolupráci zrovna osobnost, jakou je Attila Végh?

Potěšilo mě to. Ukázal mi další možnosti, jak trénovat, zdokonalit se, což je super. On sám je skvělý člověk, pokorný, je s ním sranda. Takhle by měl vypadat šampion.

Rivalita mezi ním a Karlosem Vémolou je známá. Bude díky tomu váš zápas s Terminátorem o to vyhecovanější?

Já si nemyslím, že by to Attila bral jako rivalitu. On to bere s humorem, vždyť Karlosovi řekl, že může kdykoli dojít na trénink. Každý z nich to vnímá jinak. A pokud jde o mně, já jdu zápasit za sebe, své lidi a svůj tým.



A pomáhá vám, že vás trénuje člověk, který Vémolu před několika měsíci porazil?

Určitě je to psychická pomoc, ale hlavně jde o to, že on prostě ví, jak na něj trénovat.

Jak zvládáte fakt, že vám v roce 2020 kvůli koronaviru odpadávají dlouho dopředu naplánované zápasy i turnaje?

Je to pro mě těžké. Finančně i psychicky. Musíte si uvědomit, že sponzoři mě nebudou sponzorovat za nic. Zároveň pořád shazuju váhu, chystám se, trénuju, připravuju, takže nebudu lhát, že je to lehké. Není. Je to dost těžké. Ale v životě jsem zažil horší věci a věřím, že mi tohle jen pomůže jít dál.

Je jasné, že pro promotéra Ondřeje Novotného a Oktagon je turnaj bez diváků nereálný. Vy se ale v teoretické rovině umíte vžít do pocitů, které nyní zažívá hokej, fotbal, tenis a představit si, že byste zápasil bez publika?

Představit si to umím, ale bylo by to těžké. Chyběla by tomu energie, nadšení, takovéto wauuu. Prostě náboj, skandování, bučení, cokoliv, ať lidi zápasníka mají, či nemají rádi. Pokud by to tak bylo, bylo by to jiné.

Pokud by pražský termín na konci září padl, je možné, že se ukážete ostravskému publiku na dvakrát odloženém turnaji v Ostravě? Aktuálně by se mělo jednat o sobotu 24. října…

Momentálně se připravuju na Karlose Vémolu a chci zápasit s Karlosem Vémolou. Ne kvůli mediálnímu humbuku, penězům, nebo někomu jinému, ale proto, že chci ukázat, že jsem se na něj připravoval. A pokud bych vyhrál, bylo by to pro mně a můj tým. A co by z toho bylo dál, to by se vidělo.

Čeho se ještě dočkáme, než se spolu střetnete v kleci?

Podívejte, víceméně nic, já to už nehodlám řešit. Na sociálních sítích to chci uzavřít, protože je zbytečné s lidmi bojovat a hádat se. Je toho strašně moc a hlavně zbytečné. Řekl jsem jen svůj názor, ten říct můžu, mám na to právo, ať se to lidem líbí nebo ne. Mohou mě za to milovat, nebo nenávidět, je mi to jedno. Nikdy jsem nikomu nepřál nic zlého, a lidem, které nemám rád, naopak přeju jen to nej. Teď chci trénovat, zápasit a dělat, co mě baví.