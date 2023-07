Jak zůstat u milovaného sportu, sehnat prostředky na trénink a dostat se na vysněnou olympiádu? Pro řadu sportovců a sportovkyň, obzvlášť pokud se věnují menším a chudším disciplínám, věčný a vážný problém. Sociální sítě nabízejí těm odvážnějším řešení: přijít si na slušné peníze „neslušnými“ fotkami. Jinými slovy zpeněžit krásu svého těla.

Norská rychlobruslařka Ane Farstadová. | Foto: SCS/Soenar Chamid/AFLO

Mezi hvězdami placené služby OnlyFans, proslulé především nabídkou nepříliš cudného obsahu, se najde řada současných a bývalých sportovkyň, které tam vydělávají miliony. Třeba hvězda MMA Paige VanZantová nedávno řekla, že si takhle přijde na víc peněz než v oktagonu.

Poslední dobou se objevilo hodně fešných dam ze sportovního prostředí, které daly sbohem fotbalu (jako vnadná Angličanka Madelene Wrightová, která kvůli pikantním fotkám dostala padáka ze svého klubu a nyní se chlubí tím, že si za rok vydělá přes 600 tisíc dolarů, tedy asi 13 milionů korun), motorismu či zápasu ve chvíli, kdy zjistily, že prodejem choulostivých obrázků a videí rychle zbohatnou.

Tak to zkrátka chodí, byť se objevují hlasy, že kdyby třeba fotbalistky měly podobné příjmy jako jejich mužští kolegové, neměly by takové chování zapotřebí.

Něco jiného je ale to, když se sportovkyně (či sportovec) na síti vystaví s cílem získat prostředky pro trénink a pokračování v kariéře. Ne každý najde odvahu učinit takový krok, který je mnoha lidmi stále vnímán jako přinejmenším kontroverzní.

Celý život trénuje, aby měla pěkné tělo

„Kolik si vydělám bruslením? Nic,“ řekla pro TV2 norská rychlobruslařka Ane Farstadová, držitelka bronzovém medaile v týmovém sprintu z loňského mistrovství Evropy. Třiadvacetiletá blondýnka ale pochopila, jak využít sociálních sítí – na Instagramu má 250 tisíc sledujících, na TikToku 140 tisíc.

Zdroj: Youtube

Farstadová založila s matkou a bratrem oděvní značku, kterou na síti hojně propaguje. Dělí se o snímky nejen z bruslařského oválu, ale i ze soukromí. Prý to ale nebere tak, že by prodávala své tělo. Jejím cílem je prostřednictvím oděvní značky vydělat si dost na to, aby mohla dál sportovat. To je hlavní motivace.

„Myslím, že je špatné, když někdo prodává čistě svůj vzhled. Samozřejmě, když zveřejním video bruslařského outfitu, samozřejmě použiju své tělo. Ale je to na ledě a já celý život trénuju, abych měla svalnaté tělo,“ říká Farstadová.

„Baví mě to, dává mi to energii a motivaci,“ líčí svůj úspěch na sociálních sítích. Zároveň ji ale mrzí, jak bídně na tom je rychlobruslení v Norsku. „Není tak sledované jako dřív. Mám dojem, že spousta lidí už ani neví, na kterém televizním kanále dávají závody.“

Nevěřila, že za to lidé platí

To kanadská rychlobruslařka Alexandra Ianculescuová (původem z Rumunska) se nebála jít rovnou na OnlyFans. „Moje fotky v bikinách měly vždy spoustu lajků, tak mi kamarádi navrhli, abych to zkusila. Změnilo mi to život,“ svěřila se jednatřicetiletá tmavovláska pro list Daily Star.

Na začátku prý žasla, že něco takového funguje. „Ptala jsem se: vážně za to lidi platí?“ směje se. „Příjmy z OnlyFans pokrývají mé náklady na jídlo, nájem a trénink na kole,“ popsala Ianculescuová, která se kromě bruslení věnuje cyklistice a – podobně jako třeba Martina Sáblíková – sní i o startu na letní olympiádě.

Každému návštěvníkovi svého profilu ovšem hned zdůrazňuje, že tam nenajde žádný pornografický materiál. „Mám jen ráda své tělo a chci zveřejňovat své fotky v plavkách,“ říká žena, která na zimních hrách v Pchjongčchangu ještě reprezentovala rodné Rumunsko.

Zkoušejí to i muži, příjem je ale nestabilní

Působení na OnlyFans se ovšem netýká jen pohledných sportovkyň, ale i sportovců. Příkladem je mexický skokan do vody Diego Balleza, který se snaží získat prostředky pro účast na olympiádě v Paříži. Sdílí své fotky za měsíční poplatek 15 dolarů.

„Příjem, který z toho mám, je zatím dost nestabilní, ale pomáhá mi to,“ řekl Balleza pro agenturu AP. K zobchodování svého svalnatého těla ve sporých plavkách ho přiměl spor mezi Mezinárodní plaveckou federací a mexickým svazem, kvůli kterému sportovci jako on přišli o podporu.

V Ballezově případě šlo o 1700 dolarů měsíčně (asi 37 tisíc korun), z nichž platil své účty, financoval trénink a navíc podporoval svou matku. „Teď jsem musel najít způsob, jak tento výpadek nahradit,“ posteskl si Balleza.

Závodil už na olympiádě v Tokiu v roce 2021, kde v synchronizovaných skocích skončili s krajanem Reyesem na čtvrtém místě. V Paříži by se rád pokusil toto umístění ještě vylepšit. Třeba mu k tomu pomohou i zájemkyně (či spíš zájemci?) o jeho fotky.