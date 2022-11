Na příští olympiádě v Paříži má ještě pevné místo s parkurem. To ale může být labutí píseň pro celý tradiční sport i s plejádou jeho výborných závodníků.

Parkur se loučí. V moderním pětiboji jej nahradí překážková disciplína

Pro přijetí zatím nespecifikovaného překážkového závodu na úkor jízdy na koni hlasovalo z 97 přítomných členů kongresu 69. Zbývajících 28 bylo proti nebo se hlasování zdrželo. Češi již dříve informovali, že navrhnou parkur zachovat.

„Dopadlo to tak, jak se dalo čekat. Síla vedení a federací, které za ním stojí, je obrovská. Bylo opravdu těžké s tím cokoliv dělat,“ konstatoval po kongresu, který se konal online formou, předseda Českého svazu moderního pětiboje David Marčev.

Plány na změnu vedení UIPM nevyšly. Po vyslovení nedůvěry federacemi Dánska a Mauriciu podpořily současného prezidenta Klause Schormanna tři čtvrtiny delegací. „Kongres mě ničím nepřekvapil. Stejně jako loňský byl plně v rukou vedení,“ litoval trenér české reprezentace Jakub Kučera.

Za nitky tahá syn bývalého šéfa MOV

V oficiálním výstupu z kongresu se UIPM pochválila za demokratický a transparentní průběh. Vystoupil na něm také španělský funkcionář Juan Antonio Samaranch junior, který je viceprezidentem mezinárodní unie a zároveň i MOV.

Syn bývalého prvního muže olympijského hnutí mimo jiné prohlásil, že pokud by parkur nebyl nahrazen, šance moderního pětiboje na setrvání v olympijském programu by byla naprosto nulová.

Vedení UIPM má nyní do konce listopadu prostor na dodání návrhu soutěžního formátu pětiboje s překážkovou disciplínou programové komisi MOV. Ta by ho následně měla předat k posouzení Výkonnému výboru MOV, který bude po novém roce hlasovat, jestli bude pětiboj s novou disciplínou zařazený programu OH 2028.

Šest disciplín

Trenér Kučera se obává jedné věci. „Pokud by pětiboj vypadl z rodiny olympijských sportů, a přesto v něm zůstala překážková disciplína, pak bude podle mého názoru odliv současných závodníků obrovský,“ poznamenal.

Parkur je pro většinu federací minulostí a pro všechny - Čechy nevyjímaje - je nyní stěžejní otázkou udržení pětiboje v programu OH. „Když budu mluvit za svaz, naší prioritou je zůstat olympijským sportem, abychom mohli zajistit rozumné financování,“ sdělil Marčev. „Seznam sportů, které se do programu chtějí dostat, je velký.“

Pro juniory a dorostence platí nová disciplína na vrcholných akcích už od příštího roku. Někteří mladí závodníci však startují na šampionátech dospělých, a tak dojde zřejmě k paradoxní situaci, že se budou připravovat na šest disciplín. Ostatně podle stanov jich moderní pětiboj momentálně obsahuje právě šest.

Svoboda vidí zachování parkuru mimo současnou UIPM

Zklamání z vyřazení parkuru neskrývá olympijský vítěz z Londýna 2012 David Svoboda. „Nyní nastává období, kdy se ukáže, jak se k tomu postaví samotní pětibojaři. Jestli si sportovci budou chtít hájit to, co mají rádi. A nakolik jim záleží ubránit nebo zachovat starý formát s koňmi a zda na to budou mít sílu a možnosti,“ vypráví. Svoboda však upozorňuje, že si to nedokáže představit v rámci současné Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM). „Šance moc velká není. Jedině snad, že by se během příštích dvou let změnilo vedení, ale nejsem žádný věštec,“ pokračuje. „Spíš bych to viděl v rámci nějaké nové organizace, která by chtěla moderní pětiboj provozovat s koňmi a pro závodníky, kteří by o parkur měli zájem. Musí se ale ukázat, jestli ho někdo projeví a bude nás na to dost. Dokážu si představit, že by se v Evropě mohlo povést pár takových závodu uspořádat,“ přemítá zlatý olympionik. Byl jedním z prvních, kdo se v době, kdy se začaly objevovat názory na vyškrtnutí parkur, ozval. „Byl jsem označovaný za naivního idealistu, že něco takového není možný. Od té doby se toho však spousta událo. Myslím, že by se našlo víc v úvozovkách dobrodruhů mého ražení, kteří by do toho mohli jít,“ říká trenér mládeže moderního pětiboje v Dukle Praha. „Ale uvidíme. Teď se teprve začnou věci vyjasňovat. Pokud bych na to byl sám, tak to nezvládnu. To je jasný. Musel by se přidat někdo z jiných zemí a hlavně nějací solidní závodníci, kteří by do toho šli,“ uvažuje bývalý slavný závodník, který je součástí skupiny Pentathlon United. Ta se mimo jiné snažila o reformu jezdecké disciplíny.