Bylo to loučení s disciplínou, v níž snoubila souhra jezdce s koněm. Parkur se sice na pařížské olympiádě odehrál v rámci moderního pětiboje v nádherném prostředí zámeckých zahrad ve Versailles, ale jel se naposledy.

Definitivně. Moderní pětiboj bude od příštího roku jinou disciplínou. Vedení kombinovaného odvětví se pod hrozbou vyloučení z olympijského programu usneslo, že do programu zařadí překážkovou dráhu a koně jako disciplína letos odcválali do historie.

„Nová disciplína je čistě o fyzickém výkonu. Z pětiboje mizí technická stránka představovaná parkurem,“ říkal Deníku Jan Kuf, který na OH v Tokiu skončil osmý.

O život koní se ale není třeba obávat. Ti co byli k dispozici pro pětiboj, neskočí na jatkách. Jen se ke smutku závodníků, kteří jízdu ovládali a měli k ušlechtilým zvířatům krásný vztah, bude jejich život ubírat jinými cestami.

Očekává se úbytek starších závodníků

Možná to není na sto procent, ale na 99 určitě. „Podzimní kongres mezinárodní federace UIPM musí potvrdit změnu, o níž už bylo rozhodnuto před dvěma roky. Předpokládá se, že to bude formalita,“ prohlásil zlatý olympionik David Svoboda.

„Mládež od té doby na překážkové dráze trénuje a závodí - máme ji postavenou i na Julisce. Docela to zvládají. Na koních už nejezdili,“ zmínil olympijský vítěz z Londýna a nyní trenér, jehož svěřenkyně Lucie Hlaváčková skončila na OH v Paříži desátá.

Pro teprve osmnáctiletou pětibojařku by nemusela být změna zase tak velkým problémem. „Domluvili jsme se, že budeme příští rok pokračovat a vyzkoušíme, co nový pětiboj obnáší,“ poznamenal Svoboda, který ukončil kariéru na konci sezony 2017.

Všeobecně se očekává, že nastane úbytek starších pětibojařů, kteří se věnovali jízdě, a do disciplíny, která připomíná japonskou televizní soutěž Ninja Faktor, se nepohrnou. Tady je třeba podotknout, že Český svaz moderního pětiboje proti změně vystupoval.

Reprezentanti nejsou z překážkové náhrady nadšení. „Kdyby v programu zůstala jízda, dokážu si představit, že pětiboj budu ještě pár let dělat. Ale je mi třiatřicet, a tak musíme s trenérem a s vedením důkladně probrat, jestli má smysl pokračovat,“ přemítal dvojnásobný olympionik Jan Kuf.

Dukláci se budou do Poděbrad vracet

Současná česká jednička Martin Vlach se chce s novou situací poprat. „Koně mám rád, ale nemohu mluvit o tom, co jsem ještě nevyzkoušel. To mě v tréninku teprve čeká. Ještě nejsem rozhodnutý, ale chci tomu dát šanci,“ vykládal sedmadvacetiletý pětibojař.

„Rád bych se podíval i na další olympiádu, ale ne za každou cenu. V příští sezoně se objeví nová generace závodníků, kteří už překážkovou disciplínu měli měli předepsanou v juniorech. Je jasné, že proti nám, co jsme se kvůli Paříži do poslední chvíle soustředili na koně, budou mít určitý náskok. Uvidíme,“ sdělil Vlach, pátý muž na OH v Tokiu.

Pětibojaři trénovali jízdu v Poděbradech, kde má Dukla koně ustájené. „Je to smutný příběh. Někteří budou se prodávat soukromníkům. Další, které armáda nakoupila s několikaletým výhledem, tam ještě zůstanou,“ líčí Svoboda.

Závodníci se shodují, že do Poděbrad občas zajedou, aby je projeli. „Já tam jezdím pořád, když můžu,“ zmínil trenér Svoboda. „Určitě se tam budu objevovat. I kvůli jezdeckému trenérovi Robertu Kopeckému, který nás na jízdu připravoval. Byla to nejhezčí disciplína,“ dodal Kuf.