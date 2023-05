Seznam sportů, kde vzali na milost Rusy a Bělorusy, se dál rozšiřuje. Přijmout zpátky reprezentanty zemí, které rozpoutaly válku na Ukrajině, hodlá i moderní pětiboj. Šílené rozhodnutí? Zajisté ano, vždyť pětiboj v Rusku má přímou vazbu na armádu. Při detailnějším pohledu na věc však zjistíte, že se nejedná o nečekaný krok.

Český pětibojař Martin Vlach při šermu | Foto: se souhlasem Filipa Komorouse

Světová federace moderního pětiboje minulý týden vypustila do světa vzkaz, který nenechal nikoho chladným: Jsme připraveni vrátit do mezinárodních soutěží sportovce Ruska a Běloruska. Představitelé moderního pětiboje sek tomu odhodlali navzdory pokračující válce na Ukrajině, kvůli které závodníky loni ze svých soutěží vyloučil.

„UIPM podporuje cestu návratu nezávislých neutrálních sportovců s ruskýmia běloruskými pasy, abychom umožnili sportovcům všech národností soutěžit v našich sportech v souladu s Olympijskou chartou a především se zásadou nediskriminace,“ zdůvodnili rozhodnutí zástupci UIPM.

Pětibojařská elita dala na doporučení Mezinárodního olympijského výboru, podle kterého by měl světový sport zástupce obou zemí přijmout jako individuální neutrální sportovce. Nikoho to nepřekvapilo. Tradiční sport totiž prochází turbulentním obdobím a bojuje o setrvání v rodině olympijských sportů.

Rozpaky a obavy

„V situaci, kdy MOV rozhoduje o budoucnosti moderního pětiboje v olympijském programu, se samozřejmě očekává, že pětibojařská unie bude naprosto důsledně následovat veškerá doporučení, která MOV předloží,“ míní trenér české reprezentace Jakub Kučera.

Postoj světové federace budí rozpaky. Rusové a Bělorusové se budou moci vrátit, pokud splní podmínky neutrality. To mimo jiné znamená, že nebudou mít žádné propojení s armádou a policií. Přitom moderní pětiboj je přímo vázán na bezpečnostní složky státu. „Armádní struktury v rámci ruského pětiboje hrají zásadní roli,“ upozorňuje Kučera.

A pak je tady další úskalí: doping. „Jsem poměrně skeptický k tomu, jak velký počet Rusů a Bělorusů trénuje v zahraničí, aby mohli být k dispozici pro mimosoutěžní dopingové kontroly ze strany Světové antidopingové agentury,“ obává se trenér českých pětibojařů.

Zůstává tak otázkou, jak může být představa pětibojařské federace uvedena do praxe. Proces návratu chce UIPM konzultovat s MOV a Asociací mezinárodních federací letních olympijských sportů (ASOIF).

Zatím není jasné, kdy by se mohli Rusové a Bělorusové zapojit do mezinárodních soutěží. Nepředpokládá se však, že by to bylo na některém z letošních Světových pohárů. Co se týče Evropských her a mistrovství světa, tam bude záležet na přístupu Poláků a Britů k vydávání víz.