Ivane, jak vnímáte situaci ve své domovině? Je hrozné, co se děje. Tak tu situaci vnímá celý svět. Ráno jsem volal mámě, která říkala, že se budila a slyšela výbuchy. Všichni z toho byli vystrašení. Zapnuli televizi a zjistili, co se děje, že je válka.

Zavládla panika?

Všichni říkají, aby se nepanikařilo, že to zvládneme. Já doufám, že tomu tak opravdu bude. Tohle není žádná sranda a je těžké o tom mluvit. Lidé se snaží zachránit. Co vím, tak zatím můžou všichni normálně nakupovat. Je jasné, že se snaží sehnat potřebné věci, nevědí, co bude dál.

Kde bydlí vaše maminka?

Ve městě Vinnycja, asi 180 kilometrů na jihozápad od Kyjeva. Mám strach o celou rodinu a obecně o všechny lidi na Ukrajině včetně vojáků. Není přece normální, aby v současnosti začala válka. To se nedá pochopit. Chtěl bych, aby lidé dokázali rozlišit, co vidí a co čtou na internetu, protože je na něm hodně falešných zpráv.

Takže se v nich špatně orientujeme?

Moje hlava je plná Ukrajiny. O situaci vychází hodně nesmyslů. Je potřeba hledat oficiální stránky a informace. Chci, aby všichni Ukrajinci drželi spolu a lidé, kteří podporují Ukrajinu, aby byli spolu. Jen spolu situaci zvládneme.

Zkoušel jste na Ukrajině kontaktovat další příbuzné a kamarády?

Od rána hodně píšu a mluvím s kamarády z Ukrajiny. Třeba v Charkově to prý není vůbec dobré, odstřelují sklady a hoří tam baráky.

Šel bych chránit svou rodinu

Jak se vám v této chvíli trénuje, dokážete se soustředit na volejbal?

I na tréninku jsem byl pořád na telefonu. Strejda bydlí dva a půl kilometru od letiště v Kyjevě, na které Rusové útočí. Na tréninku mě všichni podporovali, mluvili se mnou a každý nabízel pomoc.

Pomáhá vám podpora ze světa i to, že Česko stojí na straně Ukrajiny?

Ano. To snad musí pochopit celý svět, že za to nemůže Ukrajina.

Šel byste bojovat?

Šel bych chránit svou rodinu. Teď jsem ale tady, jsem strašně nervózní a nejde mi do hlavy, co Putin udělal. Svět musí otevřít oči. Nikdo Rusy nevolal. I tam musí lidé zjistit, co s děje a koho mají za prezidenta. Jsme naštvaný, nemůžu tomu uvěřit.

Máte někoho z příbuzných i v Rusku?

Sestra mojí babičky a dvě tety jsou z Ruska a tam si myslí, že na vině je Ukrajina. Jsou mimo. V Rusku si to všichni myslí a jsou proti Ukrajině.