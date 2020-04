Krize tenhle stav nyní prostupuje našimi životy. Ani já nejsem výjimkou. Rychle si vybavím hned tři - koronavirovou, středního věku a tu, která se dostaví během každého cvičení.

Zajímá vás, jak se cítím? Těžká odpověď. Myslíte fyzicky, nebo psychicky? Tak daleko mé tělo od ducha ještě nikdy nebylo.

Co mě tedy bolí? Všechno! Program Libora Podmola je tak rafinovaně vymyšlený, že se po jeho prvním dějství držíte za břicho, po druhém nemůžete chodit, po třetím hýbat rukama… Pak si vše protáhnete, tím se znovu unavíte, a jste vlastně na začátku.

Fenomenální freestyle motokrosař se díky této skladbě dostal po ošklivém pádu zpět do formy. A to je jistě obdivuhodné! Ruku na srdce: ani jeho 43 šroubů v nohou a dva měsíce na vozíku však nevydají za mou nadváhu a téměř 30 let sportovní nečinnosti.

Upřímně: moc jsem mu nevěřil, když mi tvrdil, že jsou cvičení určena všem. A doslova se smál ve chvíli, kdy jako důkaz připravil videa se zhruba dvacetiletou slečnou, třemi vysportovanými kluky, nebo kulturistou. Kam jen se poděli strejda s fajfkou či vitální babička?

Nutno přiznat: mistr světa měl poměrně dlouho navrch. Planky (cviky na posílení středu těla a zad) se dají vážně dělat jednodušeji, přesto nic nešidíte a ani kamarádce bolesti nikam neutečete.

Při kardio cvičení je možno zvolnit - nohu vykopnout někam k pasu, ne jako zmiňovaná slečna k nebesům. Pár poskoků na místě, několik žabáků… a zase z vás ukázkově crčí pot.

Během posilování si vás sice neváží už ani rybičky v akváriu (natož jakákoli žena), ale kotouče jdou vážně sundavat a sundavat.

K renoncu došlo až během jógy. Hodina základů totiž obsahovala slova: A teď si stoupneme na hlavu! No toto!

Dříve než začnu chválit, svěřím se vám s jednou věcí, kterou nesmíte Liboru Podmolovi nikdy prozradit. Možná si vybavíte, jak jsem ho udyndal ke dvěma vínkům denně. A já podvodník jsem po čtvrté lekci vyžunkl celou sedmičku.

Ovšem jinak se držím. Žádné sladké limonády (to se jen holedbám, nepil jsem je nikdy) ani bílé pečivo. Všem vřele doporučuji žitný chléb ten mi vážně zachutnal. Stravuji se teď vlastně podle barev. Hodně ovoce, zeleniny, libového masa, z příloh pak brambory a rýži.

Zatímco tělo nechápe, co se děje, opravdu není příjemné jít třeba ze schodů, nebo mávat dětem do jedoucího vlaku, hlava se čistí.

Jak jsem v jednom z předešlých odstavců sepsul cvičitelku jógy Zuzanu Klingrovou, teď se jí musím omluvit. Je přínosné vydat se cestou poznání, poslouchat třeba svůj dech. Zaobírat se (na rozumnou dobu) jen sám sebou.

Libor Podmol ve mně zase probudil trochu té soutěživosti, kterou jsem nikdy nepoznal. Možná zvědavosti… Například v to, co bude další den? Jestli si mé tělo na zátěž zvykne a promění se k lepšímu?

Teď ho nepotěším: po každém cvičení mám upřímnou radost, že je za mnou. Na druhou stranu (v této těžké době) neznám slovo splín. A to jsem koncentrovaný melancholik s vytříbenou schopností sebelítosti. Ta vnitřní pohoda je teď mojí největší odměnou a tu bych přál i vám, pro ni ve cvičení pokračuji.

Za týden se opět ozvu. Asi… Znám se: třeba uteču a budu všem vypravovat, že tahle velká příležitost na změnu vlastně žádnou šancí nebyla.

Kde se přihlásit?



Všechny dostupné informace najdete na adrese: podmolgetfit.cz. Cvičební program obsahující 21 lekcí stojí 2990 korun. Po jejich zaplacení dostanete přístup k videím na celý rok.