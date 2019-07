Jaký je vlastně sport silných chlapů, kteří za sebou dokáží vláčet několikatunový kamion nebo zvedat nad hlavu váhy, které by netrénovaného člověka zabily? „Trénuji často a těžce. Na tohle jsem bohužel extrémista,“ vysvětluje pořízek Pastýřík.

Petře, já vážím 84 kilogramů. Kolikrát byste mě zvedl nad hlavu?

Tak záleží, zda máte na mysli slabší nebo silnější rukou a taky na čase, jaký bych na to měl. Myslím, že slabší levou rukou bych to do minuty tak pětkrát zvládl (úsměv). Ne, teď vážně. Na mezinárodních závodech se nad hlavu zvedá v časovém rozmezí minuty od 130 kg do 160 kg.

Kdybych se teď rozhodl, že se chci stát strongmanem, tedy tím, čím se zabýváte vy, co bych pro to musel udělat?

Tak v první řadě přizpůsobit trénink, jídlo, regeneraci. To je alfa a omega všeho, dále už pak hrají detaily. Vše začíná v hlavě, buď člověk chce, nebo nikoliv. Nic mezi neexistuje.

Jak vůbec vypadají vaše tréninky a jak často trénujete?

V tomto směru jsem bohužel extrémista. Trénuji těžce a často. Záleží na druhu přípravy, závodě, na který se chystám a období, které právě je. Abych byl stručnější, tak rozděluji tréninky do různých cyklů. Jsou období, kdy trénuji maximální sílu, svalovou vytrvalost, dynamiku, ale také fyzickou kondici. Z tohoto důvodu jsem schopen trénovat v rozmezí deset až dvanáct tréninkových jednotek týdně, které jsou rozdělené na určité části, jak jsem vyjmenoval výše.

Dosahujete skvělých výsledků, čím se vůbec živíte v osobním životě?

Jsem policista u jedné specifické složky Policie ČR.

Když jsme v Mosteckém deníku vyhlašovali nejlepší sportovce, tak mi vaše sestra napsala o vás a vašem synovi moc hezký mail. Pochopil jsem, že rodina je pro vás hodně důležitá, že?

Ano, mám pětiletého syna Matěje a přítelkyni Renátu a ne nadarmo se říká, že za úspěchem muže je pořádná žena. Je pro mě absolutní podpora, jezdí se mnou pokaždé na závody, když je to jen trochu možné a jsem za to nesmírně vděčný, i když je mi jasné, že kolikrát to musí být pěkný opruz trávit se mnou v cizí zemi několik dní.

Je nějaký sportovní sen, na který byste chtěl dosáhnout? Myslím třeba úspěch na nějaké vyhlášené soutěži či podobně?

Myslím, že ve své soutěžní kariéře jsem dosáhl už spousty úspěchů a to od bojových sportů až po silové. Co se bojových sportů týká, tak si velice vážím tří titulů mistra světa v kickboxu a vyhlášení v Síni slávy České unie bojového umění. V silových sportech je to pro letošní rok absolutní mistr ČR v dřepu. Ovšem zpět k otázce. Brzy mi bude třicet let, již pár let jsem v české reprezentaci, tak ještě nějaký pátek tam být a ukázat, že se ve mně skrývá ještě mnohem více, než jsem doposud ukázal.

Co vás teď v nejbližších dnech s vaším strongmanským sportem čeká?

Ve středu 3. července odlétáme s přítelkyní na mistrovství světa jednotlivců strongmanů do 105 kilogramů, které se koná 5. července a následně 7. července jdu hájit české barvy na mistrovství světa strongman týmů.