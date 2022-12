V sezoně mají juniorské a dorostenecké reprezentace celkem šest podobných srazů zaměřených na individuální dovednosti. Gólmanský kemp byl ale speciální. Šlo o premiérovou akci, pohromadě trénovalo hned deset brankářek seniorské reprezentace a národního týmu juniorek i dorostenek.

„Jsem z toho konceptu nadšená. Nikdy se nesešly tři kategorie, je to určitě zajímavé. Většinu holek jsem osobně neznala, takže jsem ráda, že jsem je takto mohla poznat,“ prozrazuje brankářka Karin Řezáčová.

Hlavním cílem bylo mimo jiné nastavení jednotné koncepce práce s gólmankami napříč dívčí složkou, i proto se na kemp sjeli hned tři brankářští specialisté. „Pro mě bylo nejdůležitější poznat, jak jsou na tom holky fyzicky a koordinačně,“ popisuje Martin Galia.

Na kempu trénoval i jeho bratr Michal a Vojtěch Drápela. „Chtěl jsem, abychom se pobavili, jaké mají hráčky vize do budoucna. Doufám, že takových soustředění bude jen a jen více,“ doplňuje Galia.

„Maximálně kvituji přístup holek. Všechny brankářky makaly na sto procent. A vyptávaly se na věci, které by je mohly zlepšovat,“ pokračuje gólmanský specialista. „Je to velký příslib do budoucna, potenciál v ženské složce je. Cíl LA 2028 je reálný,“ dodává s nadšením.

Všechny gólmanky obdržely také cvičení, které si budou plnit v období mezi reprezentačními akcemi. „Máme domácí úkoly, cviky na míči, co jsme dělaly a potom nám Martin naposílal i nějaká brankářská cvičení, které jsme měly předat našim trenérům,“ popisuje Řezáčová.

Videa s předvedenými cviky se následně odesílají zpět. „Myslím, že pro holky to je vážně super,“ uzavírá plzeňská brankářka. Motivací pro mladší z házenkářek je také to, že mohly vidět svoje kolegyně ze seniorské reprezentace v akci. I vzít si příklad z jejich pracovitosti.

Nominované brankářky z A-týmu: Kudláčková Petra (DHC Slavia Praha), Řezáčová Karin (DHC Plzeň), Novotná Sabrina (Házená Lázně Kynžvart)

Nominované brankářky z juniorek: Stojarová Kristýna (Handball Club Zlín, z. s.), Wizurová Patricie (TJ Sokol Poruba), Růžková Markéta (DHK Baník Most

Nominované brankářky dorostenek: Fadrná Nikola (DHK ZORA Olomouc), Masaříková Monika (DHK ZORA Olomouc), Štrublová Nela (DHK Zora Olomouc), Chvátalová Adéla (DHC Plzeň)