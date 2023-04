/ROZHOVOR/ Její život je neodmyslitelně spjat se Sokolem. Hana Moučková (62) se ve světě cvičenců, tělocvičných jednot a sportovních tradic pohybuje téměř 25 let. Poslední období však bylo nejtěžší. V roli starostky bojuje za spolek, jenž má téměř 160 tisíc členů. Pandemii koronaviru vystřídaly ekonomické potíže spojené s nárůstem cen energií, válka na Ukrajině a silná imigrantská vlna, ke které se členové Sokola postavili čelem.

„Jsou jednoty, které balancují nad propastí," prohlásila Moučková, první žena v čele 160 let starého spolku. V rozhovoru pro Deník se řeč stočila také na pomalu se blížící všesokolský slet, potřebu mít národní sportovní stadion a anketu Sokol roku.

V rámci podobných anket se obvykle bilancuje. Když se tedy ohlédnete za rokem 2022, jaký byl z pohledu Sokola?

Turbulentní, ale zajímavý. Hodně mě potěšilo, jak se naši členové zapojili do akcí spojených s oslavami 160 let Sokola a také do pomoci Ukrajině. Česká obec sokolská poslala pomoc téměř milion korun. Dražili jsme dvě grafiky Michala Škapy, zorganizovali jsme Sokolský běh pro Ukrajinu.

V tomto směru bylo hodně dobrých skutků i v regionech. Co vám udělalo největší radost?

Máte pravdu. Do svých sokoloven si jednoty braly sportovce a rodiny z Ukrajiny. Nechci nikoho opomenout, ale určitě bych zmínila jednu solidární akci. Sokol v Dobrušce přijal ukrajinské badmintonistky. Fungují vzorově.

Ukazuje to, že až na výjimky není česká společnost lhostejná vůči teroru?

To k Sokolu od nepaměti patří. Jsem ráda, že jsou mezi námi lidé, kteří chtějí pomáhat druhým. Víte, motto našeho nadcházejícího všesokolského sletu je "Spojujeme". Chceme spojovat - generace, společnost, regiony, ale i národy. Současná doba není jednoduchá, nálada je napjatá.

Hodně za to může válka a strach z finančních problémů. Jak se tyhle obavy promítají do života malých spolků?

Promítají. Nárůst cen energií je pro nás, nechci říkat devastující, ale rozhodně zásadní. Každá jednota zažívá trošku něco jiného, podmínky se liší. Jsou jednoty, které dokonce balancují nad propastí. Zastropování cen jim alespoň pomohlo si ujasnit, jak je třeba nastavit hospodaření.

Skončil už někde Sokol?

Ne, ovšem řada našich jednot zvýšila oddílové příspěvky. Peníze pak jsou určeny na hrazení běžného provozu oddílu a tím i činnosti jednoty. Řada větších tělocvičných jednot, které mají svou sokolovnu a hospodářskou činnost, musela zvýšit ceny pronájmu třetím stranám. To ve finále znamená horší dostupnost cvičení především pro ty nejmladší. Rodiny s dětmi převracejí často každou korunu.

V této nelehké době budete pořádat XVII. všesokolský slet. Za patnáct měsíců.

Máme obavy, samozřejmě. Avšak snažíme se všem možným rizikům předcházet. Těžko dnes říci, co nás za rok čeká.

Přípravy jsou ale v plné parádě, ne?

Skoro každý den řeším problematiku sletu. Ruch je čilý v celém Sokole. Ale musíte si uvědomit, že příprava nového sletu začíná vlastně ihned po ukončení sletu předešlého. Prvotně vyhodnocujeme ukončený slet a analyzujeme, co udělat jinak a lépe. Nikdy nemůžeme být spokojení. V duchu sokolského hesla „Věčný ruch, věčná nespokojenost“.

Co konkrétně byste chtěli vylepšit?

Chceme do sletu zapojit více nesokolských organizací než u předchozích sletů. Chceme vytvořit lepší podmínky pro účastníky sletu například v oblasti ubytování, stravování. Cílem je také rozšíření doprovodných aktivit.

Už víte, kde se bude slet konat?

Většina míst je již zarezervována. Národní divadlo, O2 arena, ale bohužel se vyskytly problémy u stadionu Eden, kde bychom rádi realizovali hromadné skladby.

Hrozí, že se nedomluvíte?

Naší snahou je se Slavií a panem Tvrdíkem ještě jednat. Byla by nesmírná škoda, kdybychom v Edenu nemohli pokračovat. Slet jsme zde dělali jak v roce 2012, tak i v roce 2018 a vždy vše dopadlo výborně. Rádi bychom na tuto tradici navázali.

Dal by se slet uspořádat i na jiném stadionu?

Vždy existují alternativy, naší prioritou je však Eden, neboť chceme udržet nastavenou úroveň sletů a posouvat ji stále výše.

Nabízí se ještě Letná.

Ano, je to jedna z variant, ale víme, že Eden a jeho rozsáhlé okolí SK Slavia Praha je pro nás ideální.

Musíte se svazovat Prahou? Nebylo by řešením přesunout slet do jiného města?

Jde o tradici, pořádáme průvod Prahou, mši v katedrále sv. Víta, Sokol Gala v O2 areně a divadelní představení sokolských ochotníků v Národním divadle. To jsou nezapomenutelné momenty, které zkrátka jinde nepřipravíte.

V tomhle případě mě napadá, že byste ocenili, kdyby tady stál národní stadion.

Je to řešení, o kterém jsem mluvila už po sletu v roce 2012. Je potřeba. Takový stadion by nebyl využíván jen pro sport, ale i pro kulturně-společenské akce, tedy i pro slet. Mrzí mne, že v tomto směru není žádný posun.

Není politická vůle. Jako během pandemie, kdy politici poslali sport na pátou kolej.

Byla to složitá situace. Ale je paradoxem, že zrovna Sokol a všestranný pohyb byl nejvíce poškozen a tento stav trvá. Vždy, když se mluvilo o sportu, tak především o svazech a výkonnostním sportu. Na obrovský segment pro radost sportujících dětí, dospělých a seniorů se zapomíná. Jsou zde stále přísliby, ale skutky nikde. To mi osobně bere hodně energii. Neustále dokola vysvětlovat přínosy a důležitost tohoto segmentu a reakce žádná.

Co jim tedy opakujete?

Fakt, že pohybové aktivity jsou pro zdraví člověka, imunitu a celkovou kondici, fyzickou i psychickou ta nejlepší prevence. Ze strany státu by na to měl být brán zřetel. Stejně tak i ze strany zdravotních pojišťoven, které by se měly touto problematikou zabývat s reálnými dopady.

Jaký vztah teď máte s Národní sportovní agenturou? V jejím čele je nový předseda Ondřej Šebek.

Já chci věřit, že se blýská na lepší časy. Do této chvíle se očekávání od NSA z našeho pohledu nenaplnilo. Nechci kritizovat pana Hniličku, začínal na zelené louce, ale řešil výhradně výkonnostní sport. Nový pan předseda má o Sokol zájem, pozorně naslouchal, řekl, že bude financování Sokola i všesokolského sletu řešit. Přislíbil i podporu v našem úsilí získat od vlády podporu. Chceme, aby byl slet zařazen do kategorie mimořádné důležitosti a získal adekvátní finanční podporu.

A jsme zpátky u sletu. Četl jsem váš poslední úvodník sokolského časopisu, kde zmiňujete, že do sletu hodláte zapojit základní i mateřské školy. To je sen, vize, nebo už je něco na papíře?

Chceme využít naší přítomnosti ve školkách a mít slet jako další motivaci k pohybu těch nejmenších. V našem projektu Se Sokolem do života je zapojeno téměř 110 tisíc dětí z dvou tisíc školek. Chtěli bychom zužitkovat ohromný potenciál téměř osmi tisíc spolupracujících pedagogů z mateřských škol, kteří jsou hybnou silou tohoto projektu. Nabídka pro mateřské školy na zapojení do sletu již existuje.