Poslední přípravy už má za sebou a jako obhájce loňského vítězství vyráží do 133. ročníku Velké pardubické. Devítiletého valacha Mr Spexe povede v neděli nový žokej, jihomoravská stáj Lokotrans mu na poslední chvíli sehnala elitního irského jezdce Patricka Mullinse. „Po poslední práci se Mr Spex nesl jako mistr světa, už dobře ví, co přichází,“ nastiňuje jeho kouč Luboš Urbánek.

Nebyla to jednoduchá cesta. Mr Spex jako obhájce triumfu vyrazí do nedělního vrcholu dostihové sezony jako jeden z favoritů, přípravu však neměl úplně bezproblémovou.

Nejprve si totiž poranil kopyto, a nemohl se tak zúčastnit první kvalifikace na Velkou pardubickou, i proto zatím absolvoval jediný start. V něm ale zkušený hnědák nepřesvědčil, ve třetí kvalifikaci bral osmé místo. Nepovedený výkon souvisel s blátivým terénem, na kterém se závod běžel. „Byl jsem hodně zklamaný a dost mě to zarazilo, protože napracováno měl mnohem víc než loni. Z předchozích startů ale vím, že podobný podklad mu nesedí,“ podotýká Urbánek.

Ten však z neúspěšného závodu nedělá velkou vědu, v posledních týdnech totiž Mr Spex působil úplně jiným dojmem. „Po poslední práci mu věřím poměrně hodně, protože ji zvládl ještě o kousek líp než loni. Velkou pardubickou poběží už potřetí, dlouho byl veselý a v pohodě, ale už cítí, že se blíží velký závod. Zatím neměl takové výkony, ale on vždy má lepší podzim, chystáme ho primárně právě na Velkou,“ upozorňuje trenér.

Jestli obhájce prvenství opět uspěje, závisí i na rychlosti závodu. Valachovi, který se celoročně připravuje ve stáji Lokotrans z Újezdu u Boskovic, totiž vyhovují spíše pomalejší dostihy. „Každá Velká pardubická je jiná, na tempu bude hodně záležet. Mr Spex je flegmatik, loni se běželo pomalu, takže si mohl dlouho sedět na třetím místě a hlídat špičku. Pokud to letos bude rychlejší, tak se svým dobrým finišem bude určitě blížit, ale nemusí to stihnout,“ hodnotí Urbánek.

V sedle Mr Spexe tentokrát bude sedět Ir Mullins, který na britských ostrovech patří k naprosté špičce, nedávno dosáhl mety sedmi set vyhraných dostihů. „Hlavně si přeju, aby si kůň s Patrickem sedli. Myslím, že Mr Spex není tak těžký na ježdění, vystřídal v poslední době hodně žokejů a nikdo s ním neměl problémy. Tak doufám, že naváže na loňský výkon,“ přeje si Urbánek.

Hledání správného žokeje nebylo vůbec jednoduché, námluvy s Mullinsem nakonec probíhaly až na poslední chvíli. Prvotní plán byl totiž úplně jiný, v sedle Mr Spexe měl opět sedět Lukáš Matuský, který s ním zvítězil v loňském ročníku nejprestižnějšího českého dostihu.

Jednání však nevyšla a nakonec selhal i plán B. „Pořád jsem čekal na Matuského, protože vítězná sestava se nemění. Pak už ale bylo jasné, že nepojede, tak jsme zkusili Francouze Ludovica Solignace, který s Mr Spexem odjel kvalifikaci. Očekával jsem, že pojede on, ale nakonec to dopadlo jinak. Mullins Velkou pardubickou zná, tak je to asi nejlepší řešení,“ dodává kouč obhájce triumfu.

Program nedělního 133. ročníku Velké pardubické



9.00 - Otevření areálu.

11.00 - Slavnostní zahájení.

11.30 - Cena společnosti VCES a.s. - Cena Laty Brandisové.

12.10 - Cena společnosti Chládek a Tintěra - Cena ČASCH.

12.50 - Pohár BICZ holding 2023.

13.30 - Cena hejtmana Pardubického kraje - Cena Vltavy.

14.15 - Cena Lesů České republiky - Cena Labe.

14.55 - Poplerův memoriál skupiny SOMI.

16. 00 - 133. Velká pardubická.

16.30 - Slavnostní vyhlášení.