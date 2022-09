Popravdě čeští veslaři příliš vysoké ambice nemají. Fantastickým úspěchem bude postup do finále A, medaile by byla z říše snů. „Všichni jsou zdraví, to mě těší asi nejvíc. Nemoci se nám zatím vyhýbají, doufejme, že to vydrží. Reprezentanti jsou stoprocentně nachystaní. Věřím, že předvedou supervýkony,“ říká poslední český medailista Ondřej Synek, který v roce 2018 vybojoval stříbro.

Od té doby se ale u něj hodně změnilo. Z elitního skifaře se stal sportovní ředitel Českého veslařského svazu. Největší naději na medaili má podle jeho mínění lehký dvojskif Miroslav Vraštil - Jiří Šimánek.

Jsme připravení. Jen by mohlo přestat pršet, zní z Račic před MS ve veslování

„Kluci byli loni čtvrtí na olympiádě, letos pátí na Evropě. Domácí voda určitě udělá hodně, takže mohou jet klidně o bednu. Mají za sebou třítýdenní soustředění v Chorvatsku a cítí se dobře. I v případě dalších posádek budeme doufat v kouzlo domácího prostředí,“ myslí si Synek.

V roce 2017 získal v Račicích evropský titul a vzpomíná, že ho ke zlatu hnaly hlasivky fanoušků. Předpokládá, že diváci pomohou i dnešním reprezentantům. „Naše posádky budou hlasitou přízeň moc potřebovat. Ono se pak jede úplně jinak. Žene vás to do cíle,“ usmívá se držitel tří olympijských medailí a pětinásobný mistr světa.

Do bojů o dvacet sad medailí se zapojí třináct českých posádek. „Mistrovství světa je obrovská událost. Na domácím kanále to už nikdo z našich reprezentantů nezažije. Dají do toho všechno, o tom jsem přesvědčený. Uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítá devětatřicetiletý bývalý veslař.

Synek se před exhibicí vrhl do tréninku

Historicky nejúspěšnější český veslař nemá v Račicích na starosti jen domácí reprezentanty. Labe Aréna bude totiž poslední den šampionátu (25. září) svědkem oficiální rozlučky Ondřeje Synka s jeho báječnou kariérou.

Na skifařskou exhibici na 500 metrů dorazí řada jeho neméně slavných bývalých soupeřů v čele s dvojnásobným olympijským vítězem Novozélanďanem Mahém Drysdalem. Dalšími soupeři budou Nor Olaf Tufte, Brit Alan Campbell, Švéd Lassi Karonen a Slovinec Iztok Čop.

Petra Fuksu čeká vojenský přijímač. Pak se slavnějším bratrem opráší debla

„Rok jsem neseděl v lodi, ale už jsem v tom v tomto směru něco udělal. Byl jsem asi pětkrát na vodě a do příští neděle určitě ještě něco najezdím. Třeba proti Alanovi Campbellovi mám velký náskok. Psal mi, že nevesloval šest let,“ zmiňuje.

„Dost jsem zlenivěl. Doufám, že se ve mně na startu probudí závodník,“ přeje si a přiznává, že se na kamarády z dob aktivní kariéry moc těší. „Po exhibici si zavzpomínáme na staré časy. Domů poletí až v pondělí, dřív je nepustím,“ směje se.

Nominace českých veslařů



Muži: skif - Jan Potůček, dvojskif - Jan Cincibuch, Jakub Podrazil, dvojskif lehkých vah - Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, dvojka bez kormidelníka - Jan Chládek, Adam Kulhánek, dvojka bez kormidelníka lehkých vah - Milan Viktora, Jiří Kopáč, čtyřka bez kormidelníka - Adam Kapa, Jakub Kyncl, Matěj Mach, Dmytro Baranivskyj, párová čtyřka - Filip Zima, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla, Jan Fleissner, osmiveslice - Daniel Nosek, Adam Šnajdr, Jan Čížek, Jan Chlebovský, Štěpán Keller, Marek Diblík, Václav Baldrián, Matouš Dočekal, kormidelnice Barbora Zelenková.

Ženy: skif - Lenka Antošová, dvojka bez kormidelnice - Pavlína Flamíková, Radka Novotníková, dvojskif - Alice Prokešová, Markéta Nedělová, dvojskif lehkých vah - Kristýna Neuhortová, Veronika Činková, párová čtyřka - Simona Pašková, Alžběta Zavadilová, Eliška Podrazilová, Barbora Podrazilová.