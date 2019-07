Považujete ME za vrchol své sezony?

Nejde o úplně hlavní vrchol, ale patří mezi nejdůležitější závody sezony. Šampionát máme na domácí půdě, o to je motivace větší. Beru ho jinak, než kdyby se jelo někde v zahraničí.

Dá se z vašeho pohledu šam-pionát srovnat s tradičním podnikem SP v Novém Městě na Moravě?

To asi ne. Světové poháry znamenají v našem sportu přece jen víc. Jede na nich širší konkurence. V Brně chci ale uspět, jsem dobře připravený.

Do Brna ovšem dorazil hvězd-ný Nizozemec Mathieu Van der Poel. Jak těžký to bude soupeř?

Mathieu je hlavní favorit. V Novém Městě setřásl slavného Švýcara Nina Schurtera a vyhrál. Bude hodně těžké s ním udržet krok.

Vy jste tam dojel v květnu pátý a evropskou medaili už také máte. Kam letos míříte?

Boj o medaili nebude vůbec jednoduchý. Přesto se o ni budu ze všech sil pokoušet. Je to můj cíl.

Jak se v tomto kontextu ohlížíte za dosavadní sezonou?

Zatím prožívám nejlepší závodní rok v kariéře, takže jsem spokojený.

Problémy s arytmií

S čím nejvíce?

Výsledkově dvakrát s pátým místem ve světovém poháru. Co se týká výkonu, tak to byl andorský Vallnord. Do pátého ze sedmi okruhů jsem vjížděl s náskokem 36 sekund, ale po problémech se srdeční arytmií jsem musel závod přerušit a dojel desátý.

Jel jste si tam pro premiérové vítězství ve SP, prožil jste velké zklamání?

Zklamání bylo pochopitelně obrovské. Dlouho se mi přitom v horku a vysoké nadmořské výšce jelo skvěle, ale když jsem se polil ledovou vodou, začalo mně bušit srdce. Musel jsem zpomalit a pak v depu zastavit.

Problémy s tepovou frekvencí se už nevrátily?

Měl jsem je už jednou před mnoha lety. Teď se zopakovaly, ale tenkrát ani teď lékaři na žádný problém se srdcem nepřišli. Takže jedu dál.

Na brněnské trati jste se svezl už ve čtvrteční štafetě. Jak se vám zamlouvá?

Je hodně rychlá, povrch je tvrdý. Místy je jemný štěrk a na něm to klouže. Cesty jsou docela úzké, ale ve stoupání se dá předjíždět. A to je pro mě důležité.

Ve štafetě jste stáhl manko kolegů o šest míst, ale v cíli jste se dozvěděl, že kvůli předchozí špatné předávce je tým vyloučen. Co jste tomu říkal?

No, kdybych věděl, že už nejedeme na výsledek, asi bych nejel takovou palbu a ušetřil nějaké síly na nedělní závod.

Předloni jste strávil sezonu na silnici a startoval na slavné Tour de France. Našel jste si nyní čas, abyste se podíval na bývalé kolegy?

Letos nemám na Tour skoro vůbec čas. Spíš sleduji výsledky. Asi třikrát jsem se dostal k televiznímu přenosu z dojezdu, ale jinak mám v hlavě horská kola.