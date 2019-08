U Lepiera tvořil sport vždy součást života. Téměř čtvrtstoletí se věnoval na vrcholové úrovní veslování, má několik republikových titulů. Ovšem s triatlonem začal jako podnikatel, ne jako sportovec. „Běhal jsem, což mě přivedlo k otevření speciálky. Koupil jsem značku Triexpert, která už existovala. Začali jsme s pořádáním závodů, otevřeli prodejnu v Brně a k desátému výročí jsme v Praze rozjeli speciálku s triatlonem. Završujeme čtvrtou sezonu,“ líčí Lepier.

PŘED TŘEMI LETY

Postupem času se v něm znovu probudila nátura sportovce a pustil se do sportu, jemuž se pracovně věnuje. „Říkal jsem si, jak můžu podnikat v triatlonu, když jsem ho nezkusil. Poprvé jsem závodil před třemi lety na Piláku ve Žďáře nad Sázavou, kdy jsem na olympijské trati skončil v kategorii třetí,“ popisuje třiačtyřicetiletý muž.

Poměrně rychle se dostavily také první úspěchy na polovičních ironmanských tratích. V červnu vybojoval druhé místo ve své kategorii v kanadském Mont Tremblant, třetí skončil ve francouzském Aix en Provence a čtvrtý ve švédském Jönköpingu, čímž se kvalifikoval na zářijové mistrovství světa ve francouzském Nice.



Za jeho posunem až k halfironmanským časům čtyři hodiny a osm minut stojí dřina mimo jiné pod taktovkou jeho bývalého zaměstnance a elitního českého triatlonisty Karla Zadáka. „Ukončil kariéru, ale když jsem začal, vrátil se k triatlonu se mnou. Vtáhl mě do toho, jak vše funguje, taky jsem si něco načetl. Už trénuji sám, ale řídím se plánem, který konzultujeme,“ sděluje.

DLOUHÝ SPÁNEK

Trénink ovšem podléhá pracovnímu vytížení. „Nejdřív práce, pak trénink. Bitá je převážně rodina, ale mám tolerantní manželku i děti,“ povídá brněnský rodák.Jeho plán splňuje důležitou podmínku: trénovat potřebuje denně. „Nemůžu si dovolit pauzu, protože se mi pak nechce a bolí mě celé tělo. Kolo s sebou občas beru na cesty, ale nevadí mi, když na něm nesedím třeba tři dny, dostanu se do něj bez problémů. Ale když nejdu tři dny běhat, je to horší,“ přibližuje tajemství přípravy.Přestože není profesionál, trénuje sedm dní v týdnu a většinou dvakrát denně. Nejvíc toho zvládá ráno či dopoledne. „Mám výhodu, že si můžu pracovní schůzky uzpůsobit sportovními vyžití, byť to někdy nejde. Nejlíp se mi trénuje ráno a dopoledne, večer spíš jen regeneračně. Po celém dni v práci se mi nechce na intenzivní jednotku na dráze,“ podotýká.

V zimním období odtrénuje patnáct hodin týdně, v letním až pětadvacet. Důraz klade na kvalitní a dlouhý spánek. „Důležité je chodit spát před půl jedenáctou, pak se ráno cítím strašně dobře. Pokud jdu spát ve dvanáct, druhý den můžu ranní trénink odepsat. Hlavně nemůžu sportovat nalačno, to nemám výkonnost. Musím doplnit sacharidy a nastartovat se,“ doplňuje Lepier.



Čas, který věnuje přípravě, vrací rodině cestováním. „Našli jsme společný zájem. Vybíráme cesty podle toho, jaké se mi líbí triatlony ve světě. Volíme dopravně a finančně dostupné destinace. V Kanadě jsme strávili deset nádherných dnů. Další můj cíl je kvalifikace na mistrovství světa na Novém Zélandu příští rok. A ještě mě láká Afrika, kam jsem se minulý rok probojoval, ale nemohl jsem tam jet,“ plánuje další závodní milníky.