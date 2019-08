Byl jste na vážkách, že se nemusíte dostat do finální dvanáctky?

Určitě jsem v nějakém ohrožení byl. Myslím si ale, že jsem nebyl jediný.





Nakonec jste „vyřazovák“ přežil.

Jsem za to hrozně rád, protože veškeré úsilí, co jsem do toho vložil, ať už přes sezonu nebo teď v přípravě, se mi vrátilo. Můžu si říct, že jsem ve dvanáctce na mistrovství světa a je to určitě super.





Spadl vám obrovský kámen ze srdce?

Hodně jsem si oddechl, protože bůh ví, jestli Česká republika ještě někdy v budoucnu bude na mistrovství světa.

Co jste říkal akci, kdy se otevíral Český dům. Líbila se vám?

Líbila. Bylo to zpestření našeho pobytu. Vždyť známe jenom cestu mezi hotelem a halou. Jednou jsme se byli projít po městě, ovšem ty bylo vše. Nic jiného nestíháme. V Českém domě jsme měli možnost potkat se s českými kamarády, rodinami, kteří nás přijeli do Šanghaje podpořit. Každá taková uvolněná akce přijde vhod.





Nicméně, neměl by se už nechat rozptylovat před vstupním zápasem s USA?

Já myslím, že to ničemu nevadí. Navíc jsme tady strávili jen hodinu. Pak jedeme na trénink. A na večerním tréninku už bude napětí a taková ta zdravá nervozita. Na někoho možná přijde až v den zápasu. Každopádně se na něj všichni těšíme.

Můžeme dosáhnout úspěchu

Český dům byl naplněn k prasknutí. Překvapilo vás, kolik má český basketbal najednou fanoušků?

Ano, ten počet mě překvapil. Tolik lidí jsem ani náhodou nečekal. Navíc, když je šampionát až v Číně. O to více si jejich zájmu s klukama vážíme, že se za námi rozhodli dorazit na tak dalekou cestu.

Vnímáte to tak, že český fanoušek větří úspěch na MS? Že vám věří a necítíte vyšší zodpovědnost?

Tím, že jsme se sem dostali, jsme cíl daleko překročili. Myslím si, že máme na to porvat se o dobrý výsledek. Říkat, že to jedeme jenom odehrát, by byl alibismus. A nebylo by to ani fér právě vůči fanouškům. Už naše výsledky v přípravě naznačily, že můžeme dosáhnout nějakého zajímavého úspěchu.





Mohli jste si dát na akci nějaké pivko, jídlo, nebo jste dostali zákaz?

Před akcí jsme obědvali na hotelu, takže jsme si dali nějaké nealkoholické pití a spěcháme zpátky na hotel.





Nepřipadáte si jako na olympiádě? Není moc často k vidění, aby se při účasti na MS otevíral Český dům.

Já jsem olympiádu nezažil a viděl to pouze v televizi, tak nemohu moc soudit. Každopádně je to fajn.