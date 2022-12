Šílený KO Oktagon v Ostravě! Král Kozma padl, šampionem Brito. Slaví Baba Jaga

„Asi jsem ještě neviděl takový turnaj napříč těmi, kterých jsem se pětadvacet let zúčastnil. Šílené,“ komentoval nevěřícně dění v Ostravar Aréně v předchozích šesti hodinách na úvod tiskové konference promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Jenže nikdo z výše uvedených na speciální peníze nedosáhl. Triumfem nad šestinásobným šampionem Davidem Kozmou urval bonus dva tisíce euro pro sebe Kaik Brito. „Co s ním udělám? Ještě nevím, ale mám velkou radost,“ prozradil Jihoameričan.

„Jsem ale strašně vděčný, že jsem se mohl stát šampionem této organizace. Mám štěstí na lidi, rodinu, trenéry a především musím poděkovat mámě, protože je to díky ní,“ prohlásil Kaik Brito.

NEČEKANĚ TVRDÁ BITVA

Podle očekávání do duelu vletěl, byl agresivní, pohyblivý a měl precizně přesné ruce. Kozma mu to sice několikrát vrátil, potažmo se dostal z řady už takřka beznadějných situací, ale rány zejména z druhého kola se na něm významně podepsaly. Vše se pak projevilo v závěru třetího kola, kdy se Kozma sotva držel na nohou a sudí Jan Voborník musel mezi zápasníky vletět a bitvu zarazit.

„Věděl jsem o sobě celou dobu. I ve chvíli, kdy to ukončil. Ale už to na to bylo, i kluci v rohu mi to říkali. Musím se na to zpětně podívat,“ přemítal David Kozma.

Přiznal, že je s rozhodčími domluvený, aby zápas neuzavírali předčasně. „Já mu to před každým zápasem povídám, ale tady to brzy asi nebylo. I můj tým to říkal, takže jsem s tím v pohodě. Moc si to nepamatuji, ale udělal to asi správně,“ pokračoval Růžový panter.

Kaik Brito s pásem šampiona Oktagonu.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Brito byl překvapen, co soupeř vydržel. „Věděl jsem, že to bude tvrdá bitva, ale takhle jsem to nečekal,“ přikývl.

„Mockrát jsem se nevěřil, když zase vstal. Kolikrát jsem se divil, že to rozhodčí nechal pokračovat, ale já byl připraven to ukončit i v pátém kole,“ objasňoval. „Chtěl bych ale říct, že ke Kozmovi mám respekt. Měl jsem pocit, že mlátím do sloupu, mám obě ruce strašně rozmlácené,“ pousmál se Kaik Brito s tím, že zranění není nijak vážné a měl by brzy být fit.

Zdravotní stránku neřešil ani soupeř. „Cítím se v pohodě, jen se trochu motám. Nejvíce mě ale trápí pocit prohry. Jsem smutný, že jsem prohrál, a nejsem šampion. Že mám rozbitý nos a ksicht, je vedlejší. To už mě nezajímá,“ vylíčil David Kozma.

TITUL JAKO NOMINACE DO GAMECHANGERU

Po titulovém zápase ve weltru se pochopitelně mluvilo i o velkém projektu Oktagonu pro rok 2023, kterým bude Gamechanger. Z šestnácti účastníků pyramidy bylo dosud oznámeno sedm nasazených (Kozma, Veličkovič, Apollo, Jungwirth, Eckerlin, Kincl, Kestész), po sobotě je znám i osmý. „Na to jsem se chtěl zeptat, když jsem teď šampion. Proč tam nejsem?“ tázal se Brito.

„Kaik v ní je, zrovna se do ní dostal,“ podotkl s úsměvem Ondřej Novotný. „Měli jsme omezený čas na její sestavení, ale chceme, aby to byla Liga mistrů, mistrovství Evropy. Tak jsme si řekli, že oslovíme jen jednoho zápasníka mimo Evropu a nechtěli jsme Kaikovi skákat do přípravy. Ale věděli jsme, že když porazí Kozmu, tak šanci dostane. A já vím, že o to stát bude,“ doplnil.

David Kozma s promotérem Ondřejem Novotným.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

O účast v Gamechangeru projevila v minulých dnech zájem řada bojovníků. „Legrace je, že i z různých vah a jsou ochotni shazovat, nebo přibírat nesmysly. Zatím to plní to, co jsme si mysleli, co chceme dosáhnout. Prostě aby to rezonovalo komunitou. Fanoušci, manažeři i jejich bojovníci po celé Evropě si řekli, že je to něco, kde má smysl bojovat. A nejen Gamechanger, ale Oktagon jako takový. To se děje,“ byl rád Ondřej Novotný.

Systém a pravidla nechtěl v této chvíli vysvětlovat, vše bude v nejbližší době zveřejněno. V jedné věci je ale jasno. „Osmička nasazených nepůjde v prvním kole proti sobě,“ potvrdil. „Jinak se nechte překvapit. Až to dotáhneme, tak pak vše oznámíme,“ slíbil Novotný.

Kozma, jenž by po skončení Gamechangeru měl mít automaticky možnost vrátit se na trůn v dalším titulovém zápase, a jemuž vyjadřují fanoušci na sítích výraznou podporu, bude chtít pyramidu vyhrát a získat tak odměnu ve výši přes sedm milionů korun. „To je samozřejmé. Teď mě mrzí prohra, ale pro vítězství udělám vše. Zase půjdu do maxima a těším se na to,“ nastínil.

„Také ale budu mít extrémní chuť získat zpátky titul, který chci zpět. Chci být zase šampion, už jsem si na to zvykl a teď se mi bude těžko zvykat, že jím už nejsem. Budu ho chtít zpátky a udělám pro to všechno,“ zopakoval na závěr David Kozma.