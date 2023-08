Tereza Vinklárková získala na mistrovství světa v letním biatlonu v Osrblie bronzovou medaili ve sprintu a byla tak nejlepší z šestice českých reprezentantek. Mužům se v sobotu ve Slovinsku hlavně vinou nepřesné střelby nedařilo, nejlepší z nich byl stříbrný medailista z pátečního supersprintu Tomáš Mikyska, který obsadil 24. místo.

Biatlonistka Tereza Vinklárková | Foto: ČTK

Čtyřiadvacetiletá Vinklárková dosáhla na první individuální medaili na akcích IBU díky bezchybné střelbě, na vítěznou Tuuli Tomingasovou z Estonska ztratila 13,5 sekundy.

„Myslela jsem, že poslední kolo nikdy neskončí a že ztrácím na každém metru. Naštěstí to asi nebylo tak hrozné. Přijde, že jsem se takhle dlouho nevyčerpala, ale za tu medaili to snad stálo. Na střelnici jsem si připadala hodně v pohodě, i když nástřel mi nevyšel a ani tréninky nebyly ideální. Včera jsem říkala, že se mi to nikdy nesejde. Zase jsem zkazila jednu položku. Proto jsem moc ráda, že mi dnes konečně vyšel celý závod,“ řekla šťastná medailistka.

Do top 10 se vešly ještě tři české biatlonistky. Šestá byla s třemi trestnými okruhy Lucie Charvátová, devátá se stejnou střeleckou bilancí Markéta Davidová a elitní desítku uzavřela s dvěma chybami Tereza Voborníková.

Větrno, ale vedro

„Foukalo víc než na nástřelu, ale před ležkou jsem si cvakla, takže si myslím, že to větrem nebylo. Asi to byly mé chyby, musím se na to zeptat trenéra. Stojku jsem si trošku hlídala, protože jsem věděla, že když mám vleže za tři, tak se nevyplatí úplně riskovat. Když se trochu zatáhne a ještě fouká, tak je to příjemnější, ale vedro pořád je,“ uvedla Davidová.