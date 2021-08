Posádka K2 postoupila do finále a před necelými třemi týdny vybojovala skvělý bronz. Radek Šlouf tak se slavnějším kolegou z Dukly, mistrem světa a již před Tokiem majitelem olympijských kovů, rozpoutali oslavy.

V podobné situaci jako Šlouf se ocitla srbská tenistka Nina Stojanovičová. Hráčka z chvostu první stovky žebříčku měla hrát v mixu zápas o bronz s hvězdným krajanem Novakem Djokovičem. Jenže ten po porážce v zápase o třetí místo ve dvouhře kvůli údajnému zranění z turnaje odstoupil. Stojanovičová tak přišla o životní mač a možná i o medaili. Asi lze těžko srovnávat, ale určitá podobnost se nabízí.

Pojďme ale zpět ke kajakářům. „Pepy mi bylo líto, že mu to nevyšlo na medaili, ale neměl jsem nervy, že by to další dny v tokijské výhni nezvládl,“ vyprávěl Radek Šlouf. „Z jeho vyčerpání jsem neměl žádné obavy. Sice jsem u něj takovou únavu nezažil, ale říkal jsem si, že kdo jiný by to měl zvládnout než závoďák jako je on.“

Pochybnosti rozptýlilo finále

Věřil, že Dostál bude připravený, i když se mírné pochyby objevily. „Rozjížďku a semifinále jsme totiž nejeli moc přesvědčivě. V duchu jsem se ptal, jestli se přece jen neprojevují následky ze singlu. Když jsme to pak po finále probírali, vysvětlil mi, že se v rámci možností šetřil na boj o medaile, protože až tam bylo nutné jet naplno,“ líčil svěřenec Karla Leštiny.

Po zisku cenného kovu mluvil Šlouf o štěstí, že může jezdit právě s Dostálem. „Kdybych se s Pepou nedostal do posádky, měl bych k medaili daleko. Narazil jsem ale na závodníka, jaký tady nebyl,“ pokyvoval hlavou šestadvacetiletý kajakář.

A co přináší do dvojice? „To by asi mohl spíš říct lépe Pepa…,“ sdělil Šlouf po kratším váhání. „Cítím, že jsem pro něj dobrým parťákem.“

Snaží se, aby oba měli z deblu radost. „Myslím, že přináším do posádky klid a odreagování od jeho individuálního tréninku. Chci, aby nám to šlapalo. To se daří právě ve chvíli, když je Pepa v dobrém rozpoložení. A pokud se všechno sejde, skvěle nám to funguje,“ usmál se.

Společně i na ryby

„Pro Pepu je ježdění se mnou zábava a odlehčení od singlu. On se mnou závodí pro radost, já to ale vnímám jinak. Pro mě je debl jediná šance,“ podotkl s tím, že jejich kamarádství se projevuje i tak, že začal s Dostálem, který je vášnivým rybářem, chodit na ryby.

„Nepovede se to ale moc často, tak čtyřikrát do roka. Většinou to vyjde někde na soustředění. Popravdě bych to asi častěji nezvládl. Pepa chytá třeba celý den, nahazuje a brodí se potokem. Pro něj je to forma odpočinku a regenerace, vyčistí si při tom hlavu a pak má chuť do tréninku. Mně to ale dá zabrat víc než pádlování,“ přiznal.

Obvykle nemá takové úlovky, ale jednou kolegu docela zahanbil. „Loni jsem v Kadani chytil pěknou štiku a k tomu ještě něco. Naproti tomu Pepa šel od vody s prázdnou. A neměl z toho úplně radost,“ culil se.

Po olympiádě svatba

K olympijskému bronzu jim pomohlo odložení OH. „Když jsme si před dvěma roky olympiádu vyjeli, strašně jsem se na Tokio upnul. V hlavě jsem neměl nic jiného. Když pak hry kvůli covidu odložili, nepolevili jsme. Jenže mně to loni nešlo. Bylo toho na mě po všech stránkách moc. Kdyby původní termín zůstal, asi by to nedopadlo dobře,“ konstatoval.

Další plány se budou odvíjet od faktu, že se trať změní z kilometru na pětistovku. „Jsem zvědavý, co to přinese. Na deblu bych chtěl pokračovat. Ale nikdo neví, co se odehraje v budoucnosti. Na zářijovém světovém šampionátu v Kodani pojedu v posádce čtyřkajaku bez Pepy. Vzal si větší volno,“ prozradil Radek Šlouf.

Kajakáře, který s kanoistikou začínal v Prazdroji Plzeň, čeká po sezoně ještě jedna důležitá událost. V říjnu se ožení. „Mám docela nabitý rok,“ dodal s úsměvem.