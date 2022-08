„Narodili se s postižením, nebo utrpěli nehodu, která k jejich postižení vedla. Bylo pro mě přirozené jít do toho a zkusit to, protože s kým celou dobu trénuji?“ nezapomněla vyseknout poklonu svým sportovním přátelům.

Za den uběhl 161 kilometrů. Zástava srdce ve mně probudila bojovnost, říká Krška

Paralympijská vítězka a dvojnásobná mistryně světa si vlastně do lodi jen odskočila. Sotva si pověsila na krk medaili pro mistryni Evropy, už se zase bude věnovat úplně jiným věcem. A sport je proti tomu bezvýznamnou malicherností. Erin bude pokračovat v léčbě.

Těžkého soupeře hodlá porazit, chce se totiž představit na paralympijských hrách v Paříži v roce 2024. „Dostat tuhle partu do Paříže, to je to, co mě motivuje,“ přiznala.

Ještě předtím čeká veslaře jiný vrchol. V září se ti nejlepší sjedou do České republiky, aby se zde poprali o světové tituly.