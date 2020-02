A pozor! Většinu nákladů na expedici si hradí z vlastních úspor. Mají za sebou už několik delších cest po Evropě, ty ale trvaly jen pár týdnů.

Ale tohle je jiná vzdálenost. Považte, čeká je 16 000 kilometrů. To je zhruba pět Tour de France na jeden zátah. Aby se vyhnuli evropské zimě, přepravili se do Atén, kde jejich neobvyklé putování dnes startuje.

Rychlý přesun pouští Karakum

Nápad vydat se do Tokia se zrodil zhruba před rokem. „Začali jsme si s myšlenkou pohrávat a došli k názoru, že se to dá zvládnout. Zjišťovali jsme ideální trasu, od jiných cestovatelů získávali tipy, kde nocovat, a zajišťovali víza. Důležité bylo vybrat vhodná kola,“ vypráví Jakub.

Zvolili typ gravel, což jsou v podstatě silničky s širšími plášti. Výbavu tvoří lehká bagáž (bikepacking), která má objem pětašedesát litrů. Bez problémů sbalí nejnutnější věci na cestu přes kus Evropy a celou Asii.

„Z předchozích výprav máme zkušenosti. Víme jak co poskládat, abychom měli všechno důležité po ruce. Například na řídítkách máme připevněný stan, pod rámem nářadí a náhradní díly a v kapse pod sedlem oblečení. Kromě toho vezeme vařič a zásoby. Bereme si vločky nebo kuskus. Chceme být co nejvíce nezávislí,“ vysvětluje Štefan pocházející ze Slovenska.

Trasa vede i neklidnými oblastmi. „Budeme šlapat přes Írán, i když si nemyslíme, že by nám tam mělo hrozit nebezpečí. Máme doporučení, jak se tam chovat. Velice izolovanou zemí je Turkmenistán. Na přesun máme jen pětidenní transitní vízum a pouští Karakum musíme projet 550 kilometrů. To bude hodně zajímavé,“ usmívá se Štefan.

I když dvojice zamíří do čínské provincie Xinjiang a pak do Mandžuska, s koronavirem si starosti nedělají. „Těžko říct, jaká bude situace někdy v květnu, až tam dojedeme. Budeme sledovat situaci, a kdyby bylo potřeba, máme plán B, jak se určité oblasti vyhnout. Nicméně jsme se nechali očkovat proti tradičním nemocem jako vzteklina, žloutenka a břišní tyfus,“ popisuje Jakub.

Po pevnině nakonec dorazí do ruského Vladivostoku a trajektem se přesunou do Japonska. V Tokiu je nečeká jen odpočinek. S olympijským výborem jsou domluveni, že budou jako dobrovolníci během her pomáhat v Českém domě.

Chtěli by jít na Krpálka a Sagana

„Když už tam budeme, bylo by škoda hned odjet. Nevíme, jaké budeme řešit úkoly, ale na rozdíl od většiny cesty tam uplatníme angličtinu. A třeba se dostaneme i na nějaká sportoviště. Rádi bychom viděli Lukáše Krpálka nebo Petera Sagana. Jsme v kontaktu i se Slovenským olympijským výborem. Uvidíme,“ dodává Štefan.

A mimochodem Jakub dal kvůli cestě do Tokia výpověď v cyklo prodejně, Štefan se bude na podzim vracet do stejné IT firmy.

Čtenáři Deníku se mohou těšit na zprávy z neobvyklé výpravy. Cestovatelé budou po každé z patnácti naplánovaných etap posílat do redakce své postřehy a zážitky.