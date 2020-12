Kouč Pomr je pozitivní člověk, na každé situaci touží nalézt klady. Při vzpomínce na poslední návrat do vlasti ovšem bez příkrasy pronese: „Byla to hrůza!“ Všechno přitom vypadalo ideálně. Jeho družina přehrála na turnaji v Horodoku Sporting Lisabon i domácí výběr a probojovala se mezi nejlepší čtyřku Vyzývacího poháru. To se naposledy podařilo před sedmi lety Dukle Liberec. A Lvi si podobný úspěch připsali při své premiéře v pohárové Evropě.

V takovou chvíli snad únavu ani necítíte. Ale ona se přihlásila o slovo sama. Do hotelu se Lvi dostali okolo půlnoci. Na vině byla malá oslava, pokoje opouštěli ve čtyři ráno. Následovalo devět hodin v autobuse směr Kyjev, kde vše vlastně začalo. „Odbavení proběhlo bez problémů. Už jsme seděli v letadle, jenže se vleklo nakládání. Při možném startu jsme měli hodinu zpoždění,“ líčí Pomr.

A to se ukázalo jako klíčové. „Ti, co měli startovat až po nás, ještě odletěli. Nás už táhli zpátky.“ Tři hodiny v letadle nikomu na náladě nepřidaly. Jeho opuštění posunulo stav mysli do bodu mrazu. Hůře na tom byla už jen startovací plocha. „Ta vypadala jako kluziště.“

Lví svátky

14. 12. 17.10 Lvi – Č. Budějovice (přímý přenos ČT sport)

18. 12. 16.30 Lvi – Ústí nad Labem (přímý přenos cvf-web.cz)

19. 12. 18.00 Lvi – Příbram (přímý přenos cvf-web.cz)

29. 12. 14.00 Lvi – Kladno (přímý přenos ČT sport)

30. 12. 18.00 Kladno – Lvi (přímý přenos cvf-web.cz)

Tak si Lvi sedli do terminálu a každou hodinu sledovali, jak se posouvá čas jejich odletu. „Vlastně se nic nedělo. Bylo tam teplo, čisto, kluci si zapojili telefony, mnozí pracovali na věcech do školy.“

O půlnoci se situace zhoršila. „Vykopli nás do hlavní haly. U přepážky seděla jedna paní a 150 lidí z našeho letadla se na ni sápalo. Nic nevěděla, pořád někam volala. Nikdo nám nedal jídlo, za celou dobu jsme dostali jen půllitr vody,“ zlobí trenéra.

Ve dvě ráno svitla naděje: mohou do hotelu! „Paní ale nevěděla, kde přesně leží. Prý asi dvě hodiny od letiště, k dispozici byl jeden autobus pro 14 lidí.“ Výlet do nejistoty proto vynechali „Odhlasovali jsme si, že letiště neopustíme. Chtěli jsme se vrátit alespoň na terminál, ale tam nás nepustili. „Vytáhli jsme bundy a lehli si na špinavou zem. Kdo urval lavičku, tak možná trochu spal, ale já ne. Zima, nepohodlí, nervy,“ vypočítává Pomr.

Ráno se prý i nejzavilejší ateista dal na modlení. „Plocha byla pořád kluzká. Zpoždění narůstalo. Nakonec za to pilot vzal a odlétli jsme.“

Historický úspěch

Nepříjemná anabáze by neměla zakrýt význam horodockého výsledku. „Jde o veliký úspěch, který měl ohlas také v zahraničí. Pořád mi chodily gratulace,“ líčí kouč. Lvi byli za outsidery v očích fanoušků i sázkových kanceláří. „Oba týmy nás trochu podcenily. Jednalo se o absolutní lídry svých soutěží. Týmy, které nejsou zvyklé na to, že je někdo zmáčkne,“ říká Pomr na adresu portugalských i ukrajinských volejbalistů.

Oba zápasy mohly dopadnout obráceně. S Lisabonem Pražané odvraceli setbol na 0:2, s Horodokem se tahali o každý míč. „Hráli jsme dobře, plnili jsme taktiku a byli trpěliví. Bylo znát, že jdeme do neznáma, na mezinárodní scénu. Někteří kluci podali mimořádně nadstandardní výkony,“ oceňuje trenér.

Takových jedinců byla celá řada. „V prvním zápase byl excelentní Luke (Smith), ve druhém se k němu přidal Stephan (Skakič). Jirka (Král) odehrál dvě famózní utkání, Kuba (Janouch) nás držel na nahrávce, libero odolalo tlaku skvělých podání soupeře. Každý splnil svou roli a ještě k tomu přidal něco navíc.“

Uvidí Praha elitu?

Nyní už je osudí Vyzývacího poháru prošpikováno celky z elitních soutěží. Jistá je zatím účast Milána – čtvrtého týmu italské SuperLegy. „Za tuhle zkušenost jsem moc rád. Mužstvo posílí,“ nepochybuje Pomr.

Ideální by bylo, kdyby za ní nemuseli cestovat – tím méně letět. Nechceme Lvy strašit, ale ve hře je stále i estonské Parnu. „Rádi bychom Final four pořádali. Předběžně jsme jednali s Unyp arenou. Musíme zjistit podmínky, abychom vše zvládli finančně. Bylo by to dobré pro reprezentaci celého českého volejbalu.“

Zda se to podaří, je zatím ve hvězdách. Jistější se zdá být dnešní zápas Lvů proti Českým Budějovicím. Nedělní duel s Karlovarskem byl odložen, což lze vnímat jako čin fair play ze strany Západočechů. „Nemuseli nám vyhovět, děkujeme jim za to. Ve stavu, v jakém jsme přijeli, bychom asi nebyli schopni zvládnout naplno dvě tak těžká utkání,“ přiznává Pomr.

Klání s posledními mistry bude pro Lvy další prověrkou oprávněností jejich ambicí. „Musíme hrát stejně jako v pohárech. Rozhodne fyzická stránka. Co se týče té psychické, tak věřím, že díky úspěchu z Ukrajiny budeme mít navrch,“ dodává trenér Lvů.