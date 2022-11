„Co se týče ambicí, rádi bychom zabojovali o nějakou medaili, i když jednoduché to rozhodně nebude,“ prohlásil reprezentační kouč Petr Klouček.

„Asi největší šanci má Venca Ježek. V poslední době prokazuje velmi dobrou formu a mohl by zaútočit i na stupně vítězů. Měla by mu sedět i trať. Když má formu, je schopen zajet úplně na všem. O medaili by se měl porvat,“ uvedl Klouček na adresu druhého nejlepšího juniora z nedávného závodu světového poháru v Táboře.

Sedmnáctiletý Ježek v cyklokrosu navazuje na rodinnou tradici. V reprezentaci úspěšně jezdil jeho stejnojmenný otec, zkušenosti z terénu má i starší bratr Tomáš. Mladíkovi se povedla generálka na ME. Při úterním závodě v belgickém Oudenaarde skončil student průmyslovky v Mladé Boleslavi na legendárním Koppenbergcrossu třetí.

„Na solidní umístění v top 10 bude určitě pomýšlet i Kristýna Zemanová v kategorii do 23 let a v desítce bych viděl i dvě juniorky. Doufám, že na desítku zaútočí i Boroš, i když mezi muži bude konkurence největší,“ odhadoval Klouček.

V Namuru se pojede na náročné trati s poměrně velkým převýšením. „Většinou tam bývá bláto. Podle předpovědi by mělo ve druhé půlce týdne sprchnout. Tak uvidíme,“ dodal reprezentační trenér.

Česká nominace na ME:



Muži Elite: Michael Boroš, muži U23: Pavel Jindřich, Matyáš Fiala, Patrik Černý, junioři: Václav Ježek, Ondřej Novotný, Pavel Šumpík, Jan Faltýnek, Filip Samec.

Ženy U23: Kristýna Zemanová, Barbora Jeřábková, juniorky: Eliška Hanáková, Vanda Dlasková, Karla Nováková, Kateřina Douděrová.