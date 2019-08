Jste druhý den v Číně. Jak na vás působí?

Je tu strašný blázinec. Ale to jsme čekali. Všude spousta lidí, všude spousta organizátorů. Ta akce je obrovská. Je to největší světová událost. Proto jsme sem chtěli.

Čekal jste narozeninový dort?

Vůbec jsem ho nečekal, ani mě to nenapadlo. Abych byl upřímný, úplně jsem v tom chaosu na své narozeniny zapomněl. Neměl jsem ani ponětí, kolikátého je.

Zapomenout na narozeniny? To není častý jev…

Já jsem je nikdy moc neslavil, takže jsem to moc neřešil. Na druhou stranu, teď jsem si mohl na ty kulatiny vzpomenout. Jenže i ty časové posuny mi to rozhodily. Datum teď nesleduji. Volala mi ale manželka s gratulací a pak ten dort…

Dostal jste od vedení ještě nějaký dárek?

Ano, reprezentační dres s číslem 30. Stejně jako Patrik Auda, který má narozeniny také 29. srpna a rovněž třicetiny.

Stihl jste si před sfouknutím symbolické svíčky něco v duchu přát?

Abychom postoupili ze skupiny. Nic jiného si nepřeji.

V den svých narozenin jste byl vytažen na sponzorskou akci. Jeden z partnerů reprezentace Home Credit pořádal show pro Číňany. Jak se vám líbila?

Na pohled to byla docela příjemné. Ten program je trochu nabitý, museli jsme si ukrojit z toho mála volného času, co máme. Na druhou stranu si uvědomujeme, že podobné akce k životu basketbalisty patří a že jsou potřeba i pro národní tým. Takže jsme nemohli přijít s kyselými ksichty a jenom to odstát.

Aklimatizace na turnaji v Koreji, přesun ze Soulu do Šanghaje. Jak jste na tom se silami?

Není to úplně ideální. Teď ale máme tři dny na to, abychom potrénovali a pořádně se připravili na Ameriku. Abychom se dostali do obvyklého basketbalového tempa po tom cestování po světě. Jsme rádi, že jsme konečně v místě konání a že se můžeme soustředit jenom na ten basket.

Šanghaj vás přivítala vedrem a dusnem. Jak se s tím vypořádat?

Je pravda, že nás to vlhké podnebí trochu zaskočila. Je tady hic, holt budeme muset víc prát.

V neděli vás čeká největší zápas kariéry. Mění se něco na přípravě s ohledem na to, že finální kádr Američanů není, mírně řečeno, tak našlapaný?

Už nějaký měsíc se ví, že to nebude tak hvězdný tým. Bezprostředně po losu jsme natěšeně vyprávěli, že si budeme chtít zápas hlavně užít. Okolnosti se však změnily a utkání dostává nový rozměr. Nechceme být jenom do počtu. Neříkám, že ho můžeme vyhrát, ale minimálně ho chceme Amíkům znepříjemnit.

O vás je známo, že máte rád NBA. Co pro vás znamená trenér Gregg Popovich?

Je to obrovská basketbalová ikona. Nebojím se říct, že je to jeden z největších trenérů, který kdy na na basketbalová hřiště vstoupil. Je to jediný Američan, který dokázal vtisknout týmu evropský ráz. San Antonio díky němu hraje evropským stylem. Pro mě osobně, je hrozně ceněný.

Takže díky němu bude americká reprezentace dokonale připravená na evropské protivníky?

Takticky budou připraveni velmi dobře. On bude hlavním tahounem USA. Pokud vyhrají titul, bude to hodně i jeho zásluha.