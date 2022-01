V sedmičkách jste měl stoprocentní úspěšnost. Měl jste brankáře Pereze načteného? Nebyl jste při exekucích nervózní? Nervózní jsem ani nebyl. Jsem zvyklý sedmičky zahrávat. V nároďáku je hážu dlouho, v klubu také. Před zápasem nám trenéři ukázali, jak se jejich brankáři chovají, ale všechno z toho nejde všechno úplně vyčíst. Jsem rád, že se mi to proti Španělům povedlo a doufám, že na to navážu i v příštím zápase.

Překonal jste také soupeřovu dvojku Corralese. I na toho jste si věřil?

Po mě je připraven na sedmičky Roman Bečvář. Když jsem viděl, že se chystá jejich dvojka, ptal jsem se ho, jestli mě také nechce vystřídat. Říkal, ať jdu já. Nijak jsem o tom ani nepřemýšlel, hodil to tam, zaplaťpánbůh to tam padlo.

V zápase jste přidal i další góly ze hry. Jste spokojen se svým konečným účtem šesti gólů?

Jsem spokojený s výkonem celého našeho mančaftu. Od první do poslední minuty jsme trápili favority, dokonce jsme sahali po bodu, nebo po obou. Fakt nám chybělo málo. Ale je pravda, že proti Španělsku nedává člověk šest gólů pokaždé, takže za mě spokojenost veliká. Bylo to ale i tím, že tým opravdu šlapal.

Trenér Trtík poukazoval na čtrnáct ztrát v útoku. To je vysoké číslo. Čím bylo způsobeno?

Těžko říct. Každopádně tolik technických chyb na této úrovni je opravdu ohromně moc. Oni nám sebrali několik vyložených přihrávek do pivota, což také vyplynulo z jejich agresivní obrany. Vytahují ji hodně nahoru, potom se snaží člověka vycukat, a to se jim dařilo.

Určitě vám hodně pomohla atmosféra utkání, kde jste měli ohromnou podporu českých fanoušků.

Hráli jsme opravdu před domácím publikem. Je velká škoda, že to tady nemůže být jako v Maďarsku, aby byl v hledišti velký kotel našich fanoušků. Přesto nám proti Španělsku vytvořili fantastickou atmosféru. Doufám, že v ještě větším počtu nás přijdou podpořit v sobotu a v pondělí.

Když před odjezdem tým vyhlašoval svůj cíl, postup ze skupiny, mnozí to brali jako „povinné“ prohlášení. Svým výkonem jste ale ukázali, že to nebylo pouhé vypouštění slov do éteru…

Především - ten cíl stále platí. Ještě máme před sebou dva zápasy, hraje se o další čtyři body. Se Španělskem se nám to nepovedlo, nyní se už koncentrujeme na druhý zápas. Uděláme pro to všechno. Náš tým je výborně poskládaný. Od talentovaných mladíčků přes střední generaci až po ty nejzkušenější hráče. Také chemie v mančaftu je k nezaplacení. Takovou partu nároďák už dlouho neměl. Když někdo něco zkazí, ostatní bojují za něj. To bylo vidět i v prvním zápase, kdy naše obrana s gólmanem Mrkvou neskutečně bojovala v momentech, kdy jsme hráli ve třech.

Jste více namotivovaní tím, že jste vloni přišli o účast na mistrovství světa v Egyptě?

To bych ani neřekl. Situace vloni byla taková, jaká byla. Bohužel jsme neodcestovali. Tento rok se nám to povedlo a my se především chceme ukázat v co nejlepším světle.

Co by mělo platit na Bosnu a Hercegovinu?

Musíme předvést rychlejší házenou. Trošku tahat první i druhou vlnu a minimálně zopakovat kvalitní obranu, aby fungovala jako proti Španělsku. Spíše ji ještě zlepšit. Oni mají pár malých rychlých hráčů, na které si musíme dávat velký pozor a trestat je z rychlých protiútoků.

Herní pohodu jste si přenesl z vašeho klubu Dessau-Rosslauer HV 06, kde jste nejlepším střelcem a pátým v celé soutěži. Jak se vám soutěž líbí?

Druhá německá liga je ohromně vyrovnaná. Dvacet mančaftů, každý může vyhrát s každým. Před vánocema jsme měli takovou špatnější sérii, kdy se nám moc nedařilo. Je to všechno otevřené. Naším cílem je zůstat ve druhé Bundeslize. To zatím splňujeme a doufám, že to tak bude i na konci sezony.